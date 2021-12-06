Известного музыканта, наставника проекта не стало 28 ноября. Вероятный претендент на его место уже назван.

Иностранная компания решит судьбу российского «Голоса» после смерти одного из наставников — поэта-песенника, народного артиста РФ Александра Градского. Последний выпуск с мэтром должен выйти в эфир 10 декабря. Что будет с подопечными выдающегося музыканта, пока не известно.

StarHit.ru напоминает, что владелицей франшизы телевизионных состязаний The Voice является голландская организация Talpa. Оригинальный проект был придуман и продан в 67 стран. Проблема с продолжением российской версии шоу заключается в жестких регламентах: по договору любые малейшие изменения в стандартах должны быть согласованы с основателями. При этом со смертью наставника в разгар показов еще никто никогда не сталкивался.

«Российские продюсеры сейчас пытаются найти выход, согласовывают с голландцами возможные сценарии. Все очень долго и кропотливо. Окончательное решение примет правообладатель. Шаг вправо, шаг влево — расстрел, а точнее — суд и большие штрафы с последующим запретом на трансляцию. Поэтому и нельзя просто взять и заменить наставника или упразднить четвертое кресло, распределив участников команды Градского между Пелагеей, Димой Биланом и Леонидом Агутиным», — рассказали изданию инсайдеры.

Знаменитого музыканта не стало в ночь на 28 ноября. 72-летний Александр Борисович умер от последствий инфаркта головного мозга, развившегося на фоне перенесенной коронавирусной инфекции. Не исключено, что заменит его в проекте родной сын — Даниил. Молодой мужчина помогал артисту с открытием театра «Градский Холл» и очень много понимает в искусстве.

Ранее 5-tv.ru показал эксклюзивное видео Димы Билана при участии Александра Градского — оно довело до слез всю Россию.