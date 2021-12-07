Никогда этого не делал: Билан показал, как выглядит могила Градского спустя 5 дней после похорон

Певец почтил память музыканта на кладбище — артисту очень тяжело смириться с этой утратой.

Известный российский исполнитель Дима Билан почтил память Александра Градского. Певец пришел к могиле музыканта на Ваганьковское кладбище и возложил цветы. Проститься с мэром артист решил лишь на девятый день после смерти коллеги — прийти на церемонию прощания со звездой Билан не смог, слишком сильна была боль от утраты.

На своей странице в Instagram исполнитель показал фото с могилы Градского и признался, что делает это отнюдь не для хайпа. Более того, Билан впервые решился отразить в профиле такой откровенный кадр, ведь это хроника его жизни.

«Каждый воспринимает уход близкого по-своему, и я не собираюсь никому нравится в вопросе личном! Точка! У меня таких фотографий в профиле никогда не было, и я это делаю не для кого-то осуждающего, а для себя, как хронику жизни оставляю здесь! Важный момент моего личного прощания! В осознанном возрасте!», — расчувствовался Билан.

Instagram @bilanofficial

Пользователи сети поддержали раздавленного болью артиста, а кое-кто признался, что и сам ходил на Ваганьковское кладбище, чтобы отдать дань таланту Градского.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что после похорон народного артиста России Александра Градского на певца Дима Билану обрушилась тонна хейта. Исполнителя упрекали в жестокости и равнодушии из-за неявки на церемонию прощания с мэтром.