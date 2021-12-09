Строгий или душевный: друг Градского рассказал, каким отцом был маэстро

Легендарного композитора Александра Градского коллеги по сцене называли человеком с непростым характером, а его резкой критики и крепкого словца многие опасались. При этом со своими детьми маэстро был любящим и душевным.

По словам журналиста Евгения Додолева, музыкант никогда не проявлял излишней строгости в воспитании наследников.

«Не строгий — любящий и душевный. Он и старших детей в строгости никогда не держал», — отметил журналист в беседе с сайтом KP.RU.

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Как известно, у композитора остались четверо детей. Старших — сына и дочь родила артисту третья супруга Ольга Фартышева.

40-летний Даниил живет в московской квартире артиста. По настоянию отца он получил прекрасное образование — после столичной гимназии молодой человек продолжил обучение в школе-интернате в Великобритании, а также Лондонскую школу экономики и политехнических наук. По возвращении на родину Даниил помогал знаменитому родителю в развитии его детища — занимался рекламой и продвижением в театре «Градский холл».

35-летняя Мария также училась в Англии, помимо этого окончила факультет искусств МГУ. По словам Додолева, сейчас девушка живет со своим молодым человеком в Майами.

Также у композитора есть двое сыновей от четвертой супруги Марины Коташенко. Вместе с мамой семилетний Александр и трехлетний Иван живут в загородном особняке артиста в элитном коттеджном поселке в Подмосковье.

По словам журналиста, судить о том, какие отношения были между старшими наследниками Градского и его молодой женой, непросто, ведь они практически не пересекались и у каждого была своя жизнь. Однако известно, что Мария была рядом с мачехой во время родов в США.

«Марина рожала в Нью-Йорке. Александр Борисович в это время по делам уезжал. И потому его дочь поддержала Марину», — сказал Додолев.

Александр Градский скончался 28 ноября в реанимации московской больницы. У знаменитости произошел инфаркт головного мозга.

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