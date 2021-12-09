Подопечная Градского в «Голосе» ответила на подозрения в любовной связи с мэтром

Певица Александра Воробьева призналась, что наставник обожал ее голос.

Победительница третьего сезона шоу «Голос» Александра Воробьева возмутилась слухам о ее романе с Александром Градским, который был ее наставником в проекте. Ранее о том, что мэтр завел себе любовницу из числа учениц на проект «Голос», сообщила актриса Людмила Цветкова.

«Он любил меня как профессионала, человека творческого. Он обожал мой голос и любил меня как отец — дочь. Все домыслы про какую-то связь между нами — полная чушь! Не надо очернять его имя. Просто больно смотреть. Человек был настолько замечательный. В наш последний разговор мы обсуждали творческие вопросы, договаривались, что приедем к нему в гости. Но он ни слова не сказал о своем плохом самочувствии, никогда не жаловался. Мы даже не знали о его состоянии. А потом все так быстро произошло, что не верится», — цитирует Воробьеву Woman.ru.

Певица подчеркнула, что давно счастлива в браке, а с Градским они дружили семьями. Кроме того, она работала в театре «Градский Холл» под руководством мэтра. По словам Воробьевой, до последних дней Градского она регулярно общалась со своим учителем и ездила к нему в студию вместе с супругом.

«Он (Градский — Прим. ред.) мог что-то создать и позвонить в два часа ночи, сказать: „Саша, я придумал такой и такой номер“. Но все наше общение было исключительно по музыкальным вопросам! Его беспокоила моя карьера и самореализация в данной сфере. Он считал, что для моего потенциала выхлоп должен быть больше», — рассказала певица.

Ранее Воробьева сообщила, что Градский, несмотря на сложный характер, был добрым, искренним и справедливым человеком. Он всегда помогал своим подопечным в решении не только творческих, но и житейских вопросов.

Певец, композитор и поэт Александр Градский скончался на 73-м году жизни 28 ноября в одной из столичных больниц. Причиной смерти стал ишемический инсульт. Местом последнего пристанища станет Ваганьковское кладбище Москвы. Именем музыканта и поэта могут назвать улицы и сквер на его малой родине — в городе Копейск Челябинской области.

Как рассказывал 5-tv.ru, 1 декабря Градского похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве. Сам артист хотел обрести последнее пристанище на другом столичном кладбище — Кузьминском. Именно там похоронены родители артиста. Известно, что музыкант был очень благодарен своей матери Тамаре, которая поощряла творческие начинания Градского. Ее же фамилию он и носил. Символично, что скончался маэстро именно в День матери.