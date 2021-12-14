Ледяные убийцы: как оказать первую помощь при травмах от упавших сосулек

Врач Мышков рассказал об оказании первой помощи при травмах от сосулек
Фото, видео: ТАСС / Рюмин Александр; 5-tv.ru
От падения ледяных глыб на голову не застрахован никто: ни дети, ни взрослые. Следование простым правилам может спасти жизнь.
Резкая смена погоды — с морозов до плюсовых температур — формирует гирлянды из ледяных зубьев на крышах домов и карнизах. Попасть под «обстрел» сосульками может каждый. Травмы, полученные от упавшего льда, могут быть не только серьезными, но и смертельными. Как уберечь себя и оказать первую помощь пострадавшему? Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал анестезиолог и реаниматолог Геннадий Мышков.
По его словам, вероятность получить травму высока. Раны могут разниться: от легких ссадин и ушибов до тяжелых открытых черепно-мозговых травм.
При оказании первой помощи пострадавшим от падения сосулек, тающего или обледеневшего снега, нужно обратить внимание на размер раны и характер повреждения.
«Если рана открытая и кровоточит, нужно постараться обработать перекисью водорода, хлоргексидином, спиртовым водным раствором, мирамистином или другим кожным антисептиком. На рану и наложить антисептическую повязку. Если рана кровоточит, то постараться прижать ее потуже, то есть наложить давящую повязку и приложить холод», — отметил он.
Если человек потерял сознание, следует немедленно вызвать скорую помощь. Переносить пострадавшего самостоятельно не стоит — это опасно, если у него есть переломы. По возможности, уложите его горизонтально и ждите бригаду медиков. Голову поверните в сторону, чтобы человек не задохнулся в случае приступа рвоты — такая реакция не исключение при черепно-мозговых травмах.
«Голову поместить на возвышенное положение — 30-40 градусов, поворот головы в левую или правую сторону. Когда пациент находится без сознания, и вы не можете контактировать с ним, если есть у вас определенные навыки оказания неотложной помощи, следите за дыханием и сердцебиением, то есть за пульсом пациента», — пояснил врач.
Эксперт подчеркнул, что от падения сосулек на голову — никто не застрахован. Пострадать могут как дети, так и зрелые люди, а также пенсионеры.
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