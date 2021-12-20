Анна Бузова рассорилась с сестрой и подругами: «Скучаю, но все к лучшему»

Четверка приятельниц, состоявшая из Ольги Бузовой, Ольги Десятовской, Яны Акру и самой Анны, оказывается, распалась из-за конфликта.

Сестра Ольги Бузовой Анна рассказала о ссоре, разлучившей ее с подругами. Причин конфликта не назвала, но отметила, что четверка все же распалась. В нее входили когда-то обе Бузовы, а также Ольга Десятовская и Яна Акру. Повод расстаться дамы не афишируют. Однако передышка в отношениях, полагает Анна, пойдет ей на пользу.

«Я тоже скучаю, но все, что ни делается, все к лучшему. Люди меняются, расходятся, сходятся. Это нормальный жизненный процесс. Возможно, когда-нибудь эта четверка воссоединится», — цитирует Бузову StarHit.ru.

Instagram @annabuzova

Сестры Бузовы множество раз в различных интервью говорили о привязанности к семье, о любви и взаимопонимании, которые есть между ними. Но грозовые тучки пробегали и по этому голубому небушку. Конфликт разгорелся однажды, когда Ольга заявила прессе, что помогла Анне купить квартиру мечты, а та резко высказалась в ответ.

«Реально? Хотим еще одну квартиру тогда, раз уж они нам дарятся, когда мы о них мечтаем», — посетовала младшая, намекая, что никто ей денег и квартир не давал.

Позже, правда, опомнилась, одумалась и сообщила, мол, поддалась на провокацию и неверно восприняла слова родственницы. Сама себя, говорила, ругает, ведь ни за что на свете она не станет идти против семьи. Старшая Бузова от комментариев на этот счет воздержалась. Только позже заявила, что на Новый год подарит Анне и ее мужу новые телефоны. Потому что может себе позволить содержать семью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о скандале между Ольгой Бузовой и Сергеем Соседовым в эфире белорусского телевидения.