«Желаю найти любовь»: Тарасову пришлось ответить на унизительную речь Бузовой

Бывшая жена «растоптала» футболиста, публично припомнив старые обиды. Как он это пережил?

Церемония вручения премии «Fashion-артист года» для футболиста Дмитрия Тарасова закончилась грандиозным скандалом. В разгар мероприятия, выступая на сцене, его заметила экс-супруга — Ольга Бузова. Артистка унизила спортсмена, припомнив старые обиды при всех. Последнему пришлось экстренно реабилитироваться.

«Ответ мой будет очень прост: я желаю Оле счастья, найти такую же любовь, которую нашел я. Я люблю свою жену, своих детей. Спасибо тебе за все, моя любимая!» — цитирует Тарасова StarHit.ru.

Известно, что сегодня Тарасов проживает с моделью Анастасией Костенко. За четыре года отношений девушка успела родить спортсмену троих детей. Отношения футболиста с Бузовой продлились те же четыре года, но никаких положительных воспоминаний друг о друге у сторон, кажется, не осталось.

Толкая речь на вручении Fasion-премии поющая ведущая была довольно резка. Присутствовавшие даже не знали, как реагировать на внезапную стычку.

«Я всегда представляла, как же это произойдет, что же скажу? Дело в том, что в этом зале сидит мой бывший муж. Вот он, машет с галерки. Как всегда! Если раньше Дмитрий Тарасов кусал локти, сидя дома, то сейчас он воочию, глядя на икону стиля, глядя на самую популярную девушку страны, думает: „Какой же я дурак!"» — смеялась над Тарасовым Бузова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что футболист Дмитрий Тарасов вслед за Ольгой Бузовой запел о любви.