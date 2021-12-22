Обиженная женщина: физиогномист уличила Бузову в манипуляциях с Тарасовым

Специалист по чтению эмоций Елена Мифф рассказала 5-tv.ru, какие чувства двигали поющей телеведущей при произнесении оскорбительной речи в адрес экс-супруга.

Поющая телеведущая Ольга Бузова публично «растоптала» футболиста Дмитрия Тарасова, когда ей вручали премию «Fashion-артист года». Какие чувства двигали поющей телеведущей при произнесении язвительной речи в адрес экс-супруга, эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала физиогномист Елена Мифф.

По мнению эксперта, свою речь Бузова адресовала в первую очередь бывшему мужу Тарасову, выступив «как на сцене театра».

«В словах Ольги и на лице была обида: она практически кричала», — проанализировала физиогномику Бузовой специалист.

Спортсмен и теледива расстались пять лет назад, прожив в браке четыре года, однако похоже, что ни о каком позитиве и элементарном уважении друг к другу и речи быть не может. Экс-супруги регулярно обмениваются колкостями, на этот раз Ольга специально заставила отреагировать Дмитрия, сделав бывшего возлюбленного заложником ситуации.

«В зале сидит мой бывший муж. Где ты? — Я тебя, конечно, не вижу», — произнесла знаменитость со сцены, чем вызвала реакцию Тарасова, который помахал ей в ответ.

«Бузова спровоцировала ситуацию с рукой Дмитрия. На видео с другого ракурса, где Дмитрий реагирует, видно, что он не тянул самостоятельно ей руку и не делал каких-то ярко выраженных движений, а просто ответил на вопрос: рука его была очень кротка, он не махал ей, не привлекал внимание всего зала к себе, был слегка растерян», — заявила физиогномист.

Но даже застигнутый врасплох Тарасов, как человек медийный, четко отреагировал на выпады, сказав, что желает Ольге обрести любовь такой же силы, как и у него. Напомним, Дмитрий счастлив в новой семье с моделью Анастасией Костенко, подарившей ему троих детей.

По словам эксперта, на момент произнесения ответной речи лицо Тарасова выражало искренние эмоции, и он действительно желает бывшей супруге семейного счастья.

Романтических чувств, скорее всего, уже не осталось, предположила специалист, другие мотивы сейчас движут поступками Бузовой.

«Ольга — обиженная женщина, обиженная во всех смыслах этого слова», — подчеркнула Елена Мифф, добавив, что телеведущая не может простить футболисту и начинающему певцу того, что он не с ней, а с другой.

С точки зрения физиогномики, отметила эксперт, Бузова не отпустила Тарасова и обида ею движет больше, чем любовь. Дмитрий же, в свою очередь, попрощался с прошлым и даже слегка посмеивается: это достаточно заметно на других видео.

«Тарасов словно говорит: „Да посмотри на меня, посмотри“, — цепляя и обижая ее снова», — подытожила физиогномист.

В заключение эксперт посоветовала Бузовой прекращать бесплодные многолетние провокации по постоянному якобы принижению своего супруга, который, к слову, опубликовал в микроблоге Instagram цитату, явно предназначенную бывшей любимой:

«Себя судить куда труднее, чем других. Если ты сумеешь правильно судить себя, значит, ты поистине мудр».

Как ранее писал 5-tv.ru, Тарасов объяснил, зачем Бузова пошла на скандальный выпад со сцены.