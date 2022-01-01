Анна Бузова мечтает помириться со звездной сестрой в 2022 году

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 1 016

Поющая ведущая несколько месяцев не общается с молодой бизнес-леди. В чем истинная причина ссоры — неясно до сих пор. Кто из девушек первой сделает шаг на сближение?

Анна Бузова мечтает помириться со звездной сестрой в 2022 году

Фото: Instagram @annabuzova

Тема:
Ольга Бузова

Несмотря на всю доброту и мягкость поющей ведущей Ольге Бузовой не всегда удается сохранять теплые отношения с близкими людьми. Вот уже несколько месяцев звезда находится в состоянии «холодной войны» с родной сестрой Анной. Девушки частенько отпускают колкости в адрес друг друга. Казалось, так может продолжаться вечно, но вдруг родственница селебрити объявила о возможности перемирия.

В Instagram Анна выложила сторис с целями на 2022 год. Девушка призналась: в ее блокноте аж 35 пунктов, которые нужно выполнить во что бы то ни стало. Под номером 33 самая важная задача и оттого, пожалуй, самая сложная.

«Отпустить ситуацию с сестрой», — написала Бузова аккуратным мелким почерком.

Важно отметить, что сразу за целью следовал пункт «перестать нервничать по пустякам». Не исключено, что это отголоски скандала с поющей ведущей.

Instagram @annabuzova

KP.RU напоминает: слухов о причинах ссоры девушек немало. По одной из версий, Анна и Ольга не поделили бизнес. По другой, высказанной экс-участником «Дома-2» Рустамом Солнцевым, сестры однажды «перестарались с алкоголем» на шумной вечеринке, одна выложила другую в «неприглядном виде» в соцсети, слово за слово — случился конфликт. Как бы то ни было, просить прощения первой Бузова-звезда явно не желает.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Ольге Бузовой пришлось встречать Новый год одной.

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