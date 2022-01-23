Градский разъехался с женой незадолго до смерти: «Бывали столкновения»

Певец и композитор Александр Градский с ревностью относился к своей жене Марине Коташенко, они разъехались незадолго до смерти артиста. Об этом в ток-шоу на НТВ рассказала домработница мэтра Елена.

В последнее время певец жил в московской квартире, а супруга проводила большую часть времени в области с детьми. На буднях с Градским оставалась домработница, Коташенко же ухаживала за ним с пятницы по понедельник. По словам Елены, мэтр ревновал жену из-за ее красоты и молодости.

«Ревновал ее, прозванивал, контролировал. Мог неожиданно приехать в загородный дом, знал ее расписание дня», — поделилась домработница.

При этом Елена отметила, что любовь в паре была взаимной. Иногда, по ее словам, «бывали столкновения», но супруги никогда не выясняли отношения при прислуге. Артист обеспечивал Коташенко всем необходимым, однако без лишнего шика, а та отвечала ему заботой.

«Бывали в семье какие-то столкновения, но при прислуге они не выясняли отношения, как-то закрывались, в комнату уходили, просили нас уйти подальше. Они не хотели ничего показывать», — сказала Елена.

Кроме того, композитор создал такие условия в семье, что ни у кого из ее членов не могло возникнуть зависти, рассказала домработница. Тем не менее старшие дети все же чувствовали некоторую обделенность, так как все внимание Градского было приковано к Коташенко и маленьким детям.

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