Градский разъехался с женой незадолго до смерти: «Бывали столкновения»

|
Егор Измалкин
Егор Измалкин Журналист 13 444

Домработница умершего в 72 года мэтра рассказала, что он ревновал Марину Коташенко.

Градский разъехался с женой незадолго до смерти: «Бывали столкновения»

Фото: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov

Тема:
Умер Александр Градский

Певец и композитор Александр Градский с ревностью относился к своей жене Марине Коташенко, они разъехались незадолго до смерти артиста. Об этом в ток-шоу на НТВ рассказала домработница мэтра Елена.

В последнее время певец жил в московской квартире, а супруга проводила большую часть времени в области с детьми. На буднях с Градским оставалась домработница, Коташенко же ухаживала за ним с пятницы по понедельник. По словам Елены, мэтр ревновал жену из-за ее красоты и молодости.

«Ревновал ее, прозванивал, контролировал. Мог неожиданно приехать в загородный дом, знал ее расписание дня», — поделилась домработница.

При этом Елена отметила, что любовь в паре была взаимной. Иногда, по ее словам, «бывали столкновения», но супруги никогда не выясняли отношения при прислуге. Артист обеспечивал Коташенко всем необходимым, однако без лишнего шика, а та отвечала ему заботой.

«Бывали в семье какие-то столкновения, но при прислуге они не выясняли отношения, как-то закрывались, в комнату уходили, просили нас уйти подальше. Они не хотели ничего показывать», — сказала Елена.

Кроме того, композитор создал такие условия в семье, что ни у кого из ее членов не могло возникнуть зависти, рассказала домработница. Тем не менее старшие дети все же чувствовали некоторую обделенность, так как все внимание Градского было приковано к Коташенко и маленьким детям.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие подробности вскрылись в деле об ограблении Марины Коташенко.

Тема:
Умер Александр Градский
21 янв
«Закрытый, оскольчатый перелом»: Буйнов показал себя на операционном столе
19 янв
Родные рассказали о состоянии маленьких сыновей Градского: «Были в стороне»
19 янв
Пламя раздора: пользователи испугались возмездия для сестры Градского от горящей свечи
18 янв
«Ваш брак недействителен»: сестра Градского обвинила Коташенко во лжи и манипуляциях
18 янв
Ограбленная вдова Градского стала его наследницей за две недели до смерти
12 янв
Роскошный особняк Градского в Подмосковье не достанется его близким
9 янв
Александр Буйнов попал в больницу с тяжелой травмой после падения
7 янв
Семья Градского до сих пор не рассчиталась с его долгами
27 дек
Дима Билан рассказал, почему пропустил похороны Александра Градского
24 дек
Россияне назвали Градского музыкантом 2021 года
-4° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
76.69
0.25 86.91
0.09
В каком возрасте разбогатеют разные знаки зодиака

Последние новости

2:20
Валерий Николаев больше полугода скрывал рождение сына
1:50
Спасайте, почки! При каком неожиданном симптоме нужно срочно проверить этот орган
1:24
Садальского возмутила история Васильевой о домогательствах: «Это старческий маразм?»
0:58
Наташа Королева испытала «испанский стыд» из-за запрета на въезд в Литву
0:31
Житель Татарстана убил двух родственниц, изнасиловал прохожую и покончил с собой
0:05
Федосеев день: что можно и категорически нельзя делать 24 января

Сейчас читают

Федосеев день: что можно и категорически нельзя делать 24 января
Градский разъехался с женой незадолго до смерти: «Бывали столкновения»
В каком возрасте разбогатеют разные знаки зодиака
Просто я — Волочкова! Хроника авиапроисшествия с «балериной всея Руси»

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год