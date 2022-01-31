Леонид Куравлев успел составить завещание перед смертью

Раскрыты подробности завещания скончавшегося актера Леонида Куравлева. Об этом пишет сайт KP.RU со ссылкой на окружение артиста.

Знаменитость составил завещание задолго до ухода из жизни. У него была пятикомнатная квартира в центре столицы с видом на храм Христа Спасителя. Кроме того, Куравлев владел дачей в Московской области стоимостью около десяти миллионов рублей. Все это будет поделено в равных долях между сыном артиста Василием и дочерью Екатериной.

В последние годы актер Леонид Куравлев утратил интерес к работе и жизни, и сам хотел, чтобы родственники передали его в дом престарелых. Он был в отчаянии из-за смерти супруги Нины в 2012 году.

Физическое состояние 85-летнего Леонида Куравлева ухудшилось в начале 2022 года. 5 января его экстренно госпитализировали с вирусной пневмонией. Диагноз COVID-19 у актера не подтвердился, но поражение легких было обширным. В то же время у него диагностировали проблемы с пищеварением и серьезное поражение головного мозга. Куравлев перенес операцию и даже почти пошел на поправку. Последние дни жизни актер провел в хосписе, куда его перевели из больницы 21 января. Как писал 5-tv.ru, 30 января он скончался, причиной смерти стала остановка сердца.