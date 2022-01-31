Леонид Куравлев успел составить завещание перед смертью
Артист не обделил наследством сына Василия и дочь Екатерину.
Фото: ТАСС / Фадеичев Сергей
Раскрыты подробности завещания скончавшегося актера Леонида Куравлева. Об этом пишет сайт KP.RU со ссылкой на окружение артиста.
Знаменитость составил завещание задолго до ухода из жизни. У него была пятикомнатная квартира в центре столицы с видом на храм Христа Спасителя. Кроме того, Куравлев владел дачей в Московской области стоимостью около десяти миллионов рублей. Все это будет поделено в равных долях между сыном артиста Василием и дочерью Екатериной.
В последние годы актер Леонид Куравлев утратил интерес к работе и жизни, и сам хотел, чтобы родственники передали его в дом престарелых. Он был в отчаянии из-за смерти супруги Нины в 2012 году.
Физическое состояние 85-летнего Леонида Куравлева ухудшилось в начале 2022 года. 5 января его экстренно госпитализировали с вирусной пневмонией. Диагноз COVID-19 у актера не подтвердился, но поражение легких было обширным. В то же время у него диагностировали проблемы с пищеварением и серьезное поражение головного мозга. Куравлев перенес операцию и даже почти пошел на поправку. Последние дни жизни актер провел в хосписе, куда его перевели из больницы 21 января. Как писал 5-tv.ru, 30 января он скончался, причиной смерти стала остановка сердца.
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