Стало известно, почему вдова Градского скрывает свой настоящий возраст

После смерти маэстро многие пытаются понять — кто же на самом деле кроткая красавица Марина Коташенко? Коварная аферистка или удивительная женщина, искренне любившая композитора?

Встреча композитора Александра Градского с последней супругой Мариной Коташенко была похожа на сказку. Знаменитый музыкант проезжал по одной из центральных улиц Москвы и вдруг увидел прекрасную светловолосую девушку. Как истинный ценитель женской красоты, артист не мог не познакомиться и вскоре понял, что уже не сможет ее отпустить.

Супружеская жизнь этой достаточно закрытой, по меркам современного шоу-бизнеса, пары со стороны выглядела идеально. Бывшая модель и актриса занималась домом и детьми, а маэстро — своим творчеством.

Однако после смерти музыканта стало известно, что многие сведения о его вдове не соответствуют действительности. Так, во всех официальных источниках упоминается, что Коташенко родилась в 1984 году в Киеве. Однако недавно журналисты выяснили — истинная дата рождения в 1980-й, а место — Житомир.

Не менее запутанная история и с ее образованием. Так, ранее сообщалось, что Коташенко окончила два высших учебных заведения — по юридической и актерской специальностям. Но на самом деле, как оказалось, она училась в Черниговском юридическом техникуме.

Для чего же вдове артиста понадобилось менять факты о своем прошлом? Неужели ей есть что скрывать?

«У нее какие-то комплексы из детства, ей хочется это забыть, поэтому она стирает все факты своей биографии», — предположила психолог Елена Перелыгина в беседе с 5-tv.ru.

Эксперт опасается, что последняя любовь маэстро может оказаться не той, за кого себя выдает.

«Я бы вообще усомнилась в истинной причине смерти Градского. Это девушка может быть аферисткой», — отметила специалист.

По словам домработницы, Градский ревновал супругу и контролировал каждый ее шаг. При этом, несмотря на то, что композитор неоднократно называл себя самым высокооплачиваемым артистом в стране, его жена явно не купалась в роскоши. Музыкант предпочитал вкладывать деньги в недвижимость — жилую и коммерческую, а не в наряды супруги или путешествия на дорогие курорты.

Удивительно, что вдова легендарного Александра Градского остается таинственной незнакомкой даже для членов семьи музыканта. Старшие дети маэстро признаются, что почти не общались с женой отца и мало что могут о ней сказать.

Поистине, поразительно, как Коташенко удавалось оставаться в тени своего знаменитого мужа, учитывая его публичность. Хотел ли этого сам маэстро? Или же молодая супруга намеренно на протяжении 17 лет успешно избегала излишней публичности? Но для чего? Жизненная ли это мудрость, личные принципы или корыстные намерения? Пока эти вопросы остаются без ответов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что почему Градский 20 лет не женился на Коташенко.