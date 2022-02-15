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Лена Миро назвала неочевидную причину, почему Бузову «не потянет» ни один мужчина

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Полина Старцева
Полина Старцева Райтер редакции сайта Пятого канала 3 036

Блогер Лена Миро объяснила, почему Ольга Бузова осталась в День всех влюбленных одна

Лена Миро назвала неочевидную причину, почему Бузову «не потянет» ни один мужчина

Фото: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова

Известная телеведущая встретила День всех влюбленных в одиночестве. По мнению Бузовой, она — «слишком дорогой подарок», который ни один мужчина не может себе позволить.

Лена Миро рассказала, почему Ольга Бузова осталась без пары в День всех влюбленных. По мнению блогера, дело не в том, что поющая телеведущая — «слишком дорогой подарок», а в том, что не все мужчины хотят такой приобретать.

«Есть, на мой взгляд, такие мужчины, которые способны чуть потратиться. Вопрос тут в другом — а хотят ли? — отметила блогер, — Нет, ну серьезно, любая трата должна быть обоснована. Посмотрит, бывает, один мужчина на женщину и сразу ей — Bentley. Посмотрит на другую — даже винца купить не хочет. Думает: лучше новости по телевизору посмотрю».

Миро также отметила, что по результатам недавнего социологического опроса почти половина женщин России была бы довольна, если бы их вторые половинки зарабатывали в пределах 80-100 тысяч в месяц. По мнению блогера, у этих представительниц прекрасного пола шансы выйти замуж куда выше, чем у «дорогой» звезды экрана.

Накануне Ольга Бузова выставила в Instagram видео, на котором рассуждала о своем одиноком 14 февраля.

«День святого Валентина — любовный праздник. А я настолько дорогой подарок, что ни один мужчина не может себе позволить», — гордо заявила артистка.

Подписчики звезды призвали певицу не быть столь категоричной. В противном случае вполне возможно, что старость она встретит в одиночестве, считают они.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что полуголую Бузову подняли на смех из-за плоских ягодиц.

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