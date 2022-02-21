Путин в ближайшее время выступит с телеобращением к россиянам
Некоторое время назад завершилось внеочередное заседание Совбеза РФ по вопросу обострения ситуации в Донбассе и признания независимости ЛНР и ДНР.
Фото: ТАСС / Гунеев Сергей
Президент России Владимир Путин в ближайшее время с телеобращением к россиянам. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Некоторое время назад завершилось внеочередное заседание Совбеза РФ по вопросу обострения ситуации в Донбассе и признания независимости ЛНР и ДНР. Ранее 5-tv.ru публиковал основные тезисы встречи, где представители правительства, Совета Федерации и Администрации президента высказали своем мнение по сложившейся обстановке и действиях украинских властей.
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