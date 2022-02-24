Располневшая Ольга Бузова ответила на слухи о беременности

|
Полина Старцева
Полина Старцева Райтер редакции сайта Пятого канала 2 940

Подписчики заподозрили знаменитость в беременности после того, как она оказалась запечатлена на видео своего PR-агента. Тот показал изменившиеся формы артистки в купальнике.

Фото, видео: Instagram @buzova86; Instagram @anton_bo

Тема:
Ольга Бузова

Внезапно округлившийся живот Ольги Бузовой оказался последствием гормональной терапии, а не внезапной беременностью. Об этом рассказала сама поющая телеведущая, признавшись, что она сильно поправилась после уколов и своего пребывания в больнице из-за проблем с рукой.

«Мне две недели кололи гормон, когда были проблемы с рукой. Из-за этого я очень сильно поправилась в декабре, когда лежала в больнице. Хочется скорее вернуть себе идеальное тело. И я знаю, что труд и упорные тренировки сделают свое дело», — поделилась своей личной проблемой артистка в Instagram.

Слухи о беременности звезды поползли по сети после ее появления в видео Антона Богославского — ее PR-агента, уточняет Газета.ру. На кадрах Бузова стоит у бассейна в раздельном купальнике, из-за чего отчетливо видно выпирающий живот.

Подписчики удивились таким формам артистки с учетом того, что та сейчас находится на съемках в ЮАР, где каждый день старается тренироваться по утрам. Она снимает и публикует свои зарядки в сторис, мотивируя фанатов заниматься вместе с ней.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что хиромант рассказал о секретах линий на руках Ольги Бузовой. Руки показывают человека таким, какой он есть на самом деле. Линии на ладонях «снимают» все маски, уверен хиромант Иван Громов.

Тема:
Ольга Бузова
24 февр
«Я всех мужиков свела с ума»: Любовь Успенская раскрыла секрет обольщения мужчин
23 февр
Ольга Бузова с округлившимся животом попала на видео своего помощника
23 февр
Ольга Бузова пожаловалась на лишние кило в талии: «Вот это все — убрать!»
23 февр
Вторая Ивлеева: Валя Карнавал провалила школьные вопросы для пятиклассников
21 февр
Чем думает Бузова: Хиромант рассказал, что скрывают линии на руках певицы
20 февр
Успенская о конфликте Бузовой: «Я такой самоуверенной женщины не встречала!»
19 февр
Клава Кока и Иван Ургант сняли пародию на пьяную Ольгу Бузову в Куршевеле
17 февр
Орлова вступилась за Бородину в ее конфликте с Бузовой
17 февр
Костенко пристыдила Бузову за критику ведущего блог Тарасова: «За это платят!»
17 февр
Экс-солистка «Тутси» защитила Бузову от агрессии Бородиной: «Явно завидуете!»
Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
86.93
6.51 97.77
6.89
Берегите нервы! Китайский совет дня на четверг, 24 февраля

Последние новости

21:13
ТОП-4 продуктов, спасающих от зимней хандры и сезонной депрессии
20:58
Зеленский заявил о попытках России захватить Чернобыльскую АЭС
20:58
Глава европейской дипломатии Боррель предупредил Москву о беспрецедентной изоляции
20:52
Располневшая Ольга Бузова ответила на слухи о беременности
20:45
Культурно-образовательный батальон: как Росгвардия охраняет порядок в Эрмитаже
20:27
Срочно к врачу: психолог перечислила ТОП-6 признаков начала депрессии

Сейчас читают

CNN сообщает о переходе аэропорта «Антонов» на Украине под контроль ВКС РФ
Как справиться с тревожностью: три инструмента от психолога
CNN сообщает о российском десанте в районе аэропорта Киева
Алкогольный гороскоп: какой вы напиток по знаку зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год