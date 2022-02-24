Располневшая Ольга Бузова ответила на слухи о беременности

Внезапно округлившийся живот Ольги Бузовой оказался последствием гормональной терапии, а не внезапной беременностью. Об этом рассказала сама поющая телеведущая, признавшись, что она сильно поправилась после уколов и своего пребывания в больнице из-за проблем с рукой.

«Мне две недели кололи гормон, когда были проблемы с рукой. Из-за этого я очень сильно поправилась в декабре, когда лежала в больнице. Хочется скорее вернуть себе идеальное тело. И я знаю, что труд и упорные тренировки сделают свое дело», — поделилась своей личной проблемой артистка в Instagram.

Слухи о беременности звезды поползли по сети после ее появления в видео Антона Богославского — ее PR-агента, уточняет Газета.ру. На кадрах Бузова стоит у бассейна в раздельном купальнике, из-за чего отчетливо видно выпирающий живот.

Подписчики удивились таким формам артистки с учетом того, что та сейчас находится на съемках в ЮАР, где каждый день старается тренироваться по утрам. Она снимает и публикует свои зарядки в сторис, мотивируя фанатов заниматься вместе с ней.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что хиромант рассказал о секретах линий на руках Ольги Бузовой. Руки показывают человека таким, какой он есть на самом деле. Линии на ладонях «снимают» все маски, уверен хиромант Иван Громов.