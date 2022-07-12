Шестерых детей достали из-под руин после удара ВСУ на дачах Новой Каховки

Шестеро детей оказалось на дачах в Новой Каховке под завалами. Этой ночью украинские националисты обстреляли регион из американских систем HIMARS, что повлекло много разрушений. Сейчас детей извлекли из-под руин. Об этом РИА Новости рассказал глава военно-гражданской администрации (ВГА) Владимир Леонтьев.

В результате удара сотни человек оказались под завалами и заблокированы в своих домах и квартирах. Одна из вражеских ракет попала в склад с минеральными удобрениями, после чего тот сдетонировал. Азотная селитра очень взрывоопасна, дома, больница и рынок получили значительные повреждения. В районе двух километров от эпицентра события из домов повыбивало стекла. Центр города погряз в руинах, ведутся спасательные мероприятия.

Как сообщил глава ВГА района Владимир Леонтьев, в результате происшествия пострадало 60 человек. Многие из них серьезно ранены, семеро погибло. Ранее 5-tv.ru показывал последствия обстрела Новой Каховки.