Мария Захарова рассказала, почему Украина так часто говорит о контрнаступлении
Захарова назвала заявления Киева о контрнаступлении способом получить больше оружия от Запада
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости
Дипломат подчеркнула, что Россия намерена продолжать специальную военную операцию, невзирая на противостояние Европы.
Украина пытается намекнуть Западу о необходимости продолжения поставок вооружений. Именно поэтому власти страны постоянно говорят о подготовке к контрнаступлению. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Как стремление убедить Запад в необходимости дальнейших поставок вооружений можно расценивать эти недавние заявления министра обороны Украины о намерении Киева в скором времени перейти «в контрнаступление на южном направлении» и секретаря совета нацбезопасности и обороны Украины о» поставленной президентом Зеленским задачи освобождения всей страны», — заявила она в ходе брифинга.
В том числе дипломат подчеркнула, что Россия намерена продолжать специальную военную операцию на территории Украины, несмотря на многочисленные усилия Запада укрепить боеспособность Незалежной. Она отметила, что все поставленные цели СВО будут достигнуты.
Ранее 5-tv.ru публиковал рассуждения французских аналитиков о вероятности победы националистов Украины российской армией.
- 14 июл
- Саперы «Тропа», «Крым» и «Нева» восстанавливают ж/д пути в ЛНР
- 14 июл
- Российские войска и подразделения ЛНР закрепились под Соледаром
- 14 июл
- Бегут, сверкая пятками: «Аллигаторы» наводят ужас на украинских военных
- 14 июл
- В РФ беспилотники научились доставлять кровь для переливания сразу на поле боя
- 14 июл
- Симоньян назвала цель удара ВС РФ по Дому офицеров Виннице
- 14 июл
- Сергей Пенкин впервые высказался об отношении к спецоперации на Украине
- 14 июл
- Минобороны: в ДНР уничтожен пункт дислокации ВСУ с иностранными наемниками
- 14 июл
- Шесть националистов из «Кракена» застрелены в ходе драки с командованием
- 14 июл
- Истребители ВКС РФ сбили в воздухе украинские Су-24 и МиГ-29
- 14 июл
- Захарова: США открыто призывают наносить удары по России
Читайте также
50%
-0.27 58.34
-0.56
Нашли ошибку?