Самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Мария Захарова рассказала, почему Украина так часто говорит о контрнаступлении

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 143

Захарова назвала заявления Киева о контрнаступлении способом получить больше оружия от Запада

Мария Захарова рассказала, почему Украина так часто говорит о контрнаступлении

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Тема:
Специальная военная операция России

Дипломат подчеркнула, что Россия намерена продолжать специальную военную операцию, невзирая на противостояние Европы.

Украина пытается намекнуть Западу о необходимости продолжения поставок вооружений. Именно поэтому власти страны постоянно говорят о подготовке к контрнаступлению. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Как стремление убедить Запад в необходимости дальнейших поставок вооружений можно расценивать эти недавние заявления министра обороны Украины о намерении Киева в скором времени перейти «в контрнаступление на южном направлении» и секретаря совета нацбезопасности и обороны Украины о» поставленной президентом Зеленским задачи освобождения всей страны», — заявила она в ходе брифинга.

В том числе дипломат подчеркнула, что Россия намерена продолжать специальную военную операцию на территории Украины, несмотря на многочисленные усилия Запада укрепить боеспособность Незалежной. Она отметила, что все поставленные цели СВО будут достигнуты.

Ранее 5-tv.ru публиковал рассуждения французских аналитиков о вероятности победы националистов Украины российской армией.

Тема:
Специальная военная операция России
14 июл
Саперы «Тропа», «Крым» и «Нева» восстанавливают ж/д пути в ЛНР
14 июл
Российские войска и подразделения ЛНР закрепились под Соледаром
14 июл
Бегут, сверкая пятками: «Аллигаторы» наводят ужас на украинских военных
14 июл
В РФ беспилотники научились доставлять кровь для переливания сразу на поле боя
14 июл
Симоньян назвала цель удара ВС РФ по Дому офицеров Виннице
14 июл
Сергей Пенкин впервые высказался об отношении к спецоперации на Украине
14 июл
Минобороны: в ДНР уничтожен пункт дислокации ВСУ с иностранными наемниками
14 июл
Шесть националистов из «Кракена» застрелены в ходе драки с командованием
14 июл
Истребители ВКС РФ сбили в воздухе украинские Су-24 и МиГ-29
14 июл
Захарова: США открыто призывают наносить удары по России
+23° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
58.26
-0.27 58.34
-0.56
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 14 июля

Последние новости

21:37
Президент Италии не принял отставку премьера Драги
21:28
Полчища саранчи атаковали поля в нескольких российских регионах
21:18
«Испортили праздник»: фанаты «Зенита» требуют найти виновных в приглашении «Би-2»
21:12
«Флаг ему в руки»: Васильева ответила Садальскому после сравнения с Кравченко
21:06
Строительный бум: в Мурманской области запустили программу «Свой дом в Арктике»
21:00
«Хейтеры, я вас не боюсь»: Долина показала фигуру в обтягивающем платье

Сейчас читают

Путин подписал закон о зеркальном ответе на дискриминацию СМИ из РФ
Вдова Петра Мамонова о памятнике на кладбище мужа: «Никто из друзей не помогал»
Дочь Александра Серова Мишель о переезде: «Папе нужен покой после ковида»
Врач рассказала, к каким болезням приводит неправильная чистка зубов

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год