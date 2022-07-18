Самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Силы Народной Милиции ДНР взяли Авдеевку в полукольцо

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 52

Украинские националисты один за другим складывают оружие. Желающих воевать за варварский киевский режим все меньше.

Силы Народной Милиции ДНР взяли Авдеевку в полукольцо

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Рамм

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Тема:
Специальная военная операция России Украинский кризис

Войскам Донецкой Народной Республики (ДНР) удалось полностью перекрыть в двух местах дорогу из Авдеевки в Константиновку. Таким образом, город взяли в полукольцо. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин.

«Мы полностью перекрыли в двух районах дорогу, соединяющую Авдеевку и Константиновку, Авдеевка сейчас охвачена полукольцом», — заявил он в эфире федерального телеканала.

Вблизи Авдеевки проходит линия соприкосновения позиций украинский армии и сил ДНР. Со стороны города ВСУ обстреливают территорию республики, а именно, Ясиноватую и пригород Донецка.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Ростовской области задержали завербованного СБУ жителя ЛНР.

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