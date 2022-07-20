В воздушном бою уничтожены украинские МиГ-29 и Су-25
На земле ВСУ не дают покоя «ночные охотники» Ми-28Н.
Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru
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Российская истребительная авиация в воздушном бою уничтожила два украинских самолета — МиГ-29 и Су-25. Об этом сообщает Минобороны.
А наши «ночные охотники» Ми-28Н нанесли сокрушительный удар по укрепленным позициям и скоплениям военной техники противника.
На земле позиции националистов штурмуют подразделения ВДВ. На боевых машинах десанта они подобрались максимально близко к противнику и открыли огонь по окопам.
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