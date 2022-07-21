Журналисты «Известий» одними из первых побывали в освобожденном Святогорске

В освобожденном Святогорске Донецкой народной республики (ДНР) до сих пор видны последствия злодеяний националистов, которые регулярно тиранили город ударами и снарядами. Журналисты «Известий» одними из первых побывали в регионе, поговорили с местными жителями и показали кадры с развалинами.

«Вот так выглядит самый центр Святогорска. Это результат работы националистов. Отходя, они били куда только могли», — рассказал корреспондент, демонстрируя разрушенную локацию.

Журналист отметил, что население старается обходить опавшую листву под деревьями. В ней могут таиться неразорвавшиеся боеприпасы и мины, которые оставили украинские боевики. В том числе на видео указывается на возвышенность. Там располагаются вражеские формирования ВСУ в селе Татьяновка. Оно находится в 500 метрах от освобожденного города. В той местности сильно пострадала Святогорская лавра, ведь именно ее подожгли националисты во время отступления.

Как рассказали защитники Донбасса, снайперы регулярно осматривают окраины Святогорска. Украинские вооруженные позиции все равно пытаются атаковать город. Некоторые обстрелы могут продолжаться по несколько часов.

24 февраля российский лидер Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Глава государства отметил, что украинские националисты возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев отверг, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили это как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru показывал кадры последствий ударов ВСУ в районе Каховской ГЭС.