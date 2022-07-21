Девятилетний ребенок вдохновился военным конфликтом в Донбассе. Вот только истинную правду о происходящем родители от него предпочитают скрывать.

Жена украинского лидера Владимира Зеленского рассказала о грезах сына Кирилла стать военным. По словам Елены, мальчик вдохновился последними событиями на Украине. Девятилетний ребенок видит спецоперацию России как вторжение и потому мечтает стать солдатом, дабы вместе с украинскими военными якобы защищать свою родину. Но почему никто не расскажет правду подростку об агрессивном киевском режиме?

Папа хорошему…

Первая леди Украины отметила в интервью NBC News, что не хочет отнимать детство у детей Незалежной. Продолжительный вооруженный конфликт серьезно влияет на детскую психику. Однако пока сын украинского президента мечтает стать военным, такие же дети Донбасса мечтают о спокойной жизни. Постоянные атаки националистов терроризируют мирное население, гражданским жителям приходится прятаться в бункерах или жить в руинах, которые когда-то были их домом.

Например, совсем недавно четыре маленьких гражданина Макеевки весело резвились на детской площадке. В одно мгновение прилетевший снаряд ВСУ унес за собой три детские жизни, а последний, выживший ребенок навсегда запомнит страшную прогулку, обернувшуюся смертью его друзей.

А в прошлом месяце произошла другая, похожая ужасная история. Украинские боевики, по старой традиции, обстреливали Донецк. Маленькая Мирра просто смотрела мультики, когда снаряд ВСУ прилетел в ее дом. Теперь родные не представляют, как жить без пятилетней девочки. Именно одним из таких националистов теперь мечтает стать сын Владимира Зеленского, воображая себя героем из-за искаженной реальности, которую создали его родители.

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