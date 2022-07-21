Иностранные наемники на Украине растеряли боевой дух после столкновения с ВС РФ

Мечтая о подвигах, рекруты оказались так близко к аду, как никогда ранее, признаются иностранные военнослужащие.

Иностранные наемники, прибывшие воевать на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), жалуются на падение боевого духа, сообщил американский телеканал NBC.

«Число людей, которые расстроены и имеют низкий моральный дух, увеличилось, и это частично произошло из-за того, как русские решили вести боевые действия», — рассказал бывший американский морской пехотинец Рипли Роулигс, отвечающий за поставки для западных наемников.

Кроме того, настрой иностранных силовиков подорвали задержки с поставками нового западного оружия. Также гости из-за рубежа поразились стилю командования офицеров ВСУ, мало чем отличающемуся от советской школы.

Члены украинского иностранного легиона признают, что поток желающих вступить в их ряды значительно сократился. Один из наемников признался, что реальность оказалась куда более суровой, чем рекруты могли предположить. Под Северодонецком он стал свидетелем гибели своего командира и троих других солдат.

«Когда случается что-то такое, сложно представить, как двигаться дальше», — пояснил он.

Другой собеседник телеканала, американский военнослужащий и вовсе назвал работу российской артиллерии в районе Северодонецка «самым близким к аду зрелищем», которое ему довелось увидеть.

Иностранные наемники, приехавшие на Украину, жалуются на нехватку боеприпасов, плохое питание, перебои в логистике и отсутствием поддержки с воздуха. Многие из них уже несколько раз пожалели, что отправились за подвигами на чужбину.

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