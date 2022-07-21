ВКС России ликвидировали более 600 украинских боевиков под Одессой

Российские войска с потрясающей точностью находят пункты дислокации врага и наносят удары один за другим.

Воздушно-космические силы РФ ликвидировали свыше 600 украинских боевиков, ударив по пункту их временной дислокации под Одессой. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«По уточненным данным, в результате удара 16 июля высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации националистов в центре отдыха „Империя“ в населенном пункте Константиновка Одесской области ликвидировано более 600 боевиков», — заявил он в ходе брифинга.

Кроме того, по данным ведомства, среди уничтоженных силовиков находились до 120 иностранных наемников.

Также Конашенков уточнил данные по высокоточному удару 17 июля. Целью также стал пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ). Для пристанища они выбрали овощную базу в Николаеве, по которой и был нанесен удар, уничтоживший более 320 националистов.

Накануне еще один удар по националистам нанес Военно-морской флот России. В результате были ликвидированы до 200 бойцов украинской 35-й бригады морской пехоты в Одесской области.

Ранее 5-tv.ru сообщал об уничтожении с моря базы подготовки резервистов под Одессой.