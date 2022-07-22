Командиру неонацистской группировки «Медведи SS» грозит смертельная казнь

Командиру украинской неонацистской группировки «Медведи SS» Александру Кравцову следователи Донецкой народной республики (ДНР) предъявили обвинение. Жертвами этой группировки стали сотни человек. Как уточняет адвокат подсудимого его дело будет объединено в одно с другими участниками банды и рассмотрено в верховном суде ДНР.

«Только что было предъявлено обвинение Александру Кравцову, вину он признал. В понедельник уголовное дело в отношении него будет передано в Верховный суд ДНР, который после объединения с делом в отношении остальных восьмерых участников группировки рассмотрит его одним составом», — цитирует слова защитника ТАСС.

По его словам, командиру неонацистской группировки приписывается создание вооруженного формирования, а также участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством и противоречащим интересам ДНР (часть 1 статья 237 УК ДНР), статья 232 УК ДНР («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, предусматривает до пожизненного лишения свободы») и часть 3 статья 34, статья 323 УК ДНР («Совершение действий, направленных на насильственный захват власти в нарушение Конституции ДНР и на насильственное изменение конституционного строя ДНР, совершенных организованной группой»). Последняя статья УК ДНР предусматривают наказание в виде смертной казни.

Первое дело против боевиков «Азова».

Участники диверсионно-штурмовой неонацистской группы «Медведи SS» стали первыми фигурантами дела в отношении боевиков националистического батальона «Азов»*. расследование считается завершенным.

Также сообщается, что неонацисты, находясь на территории ДНР, систематически вели боевые действия против военнослужащих республики, регулярно совершали диверсионно-разведывательные и военно-террористические действия с осени 2017 года по 20 мая 2022 года. Максимальное наказание по инкриминируемым обвиняемым статьям — смертная казнь.

Им предъявлено обвинение по части 2 статьи 237 УК ДНР («Участие в вооруженном формировании, не предусмотренном законом, а также участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам ДНР»), части 3 статьи 34, статьи 323 УК ДНР («Совершение действий, направленных на насильственный захват власти в нарушение Конституции ДНР и на насильственное изменение конституционного строя ДНР, совершенных организованной группой»). Также они обвиняются в прохождении обучения в целях совершения преступлений, предусмотренных статьями 237 и 323 УК ДНР.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Украинский генерал Маломуж заявил о мобилизации пенсионеров для наступления.

* — запрещен в РФ.