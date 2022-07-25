Власти Херсонской области заявили о провале очередной попытки контрнаступления ВСУ

Украинские боевики в очередной раз пытались развернуть контрнаступление на Херсонскую область, однако потерпели крах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя главы администрации региона Кирилла Стремоусова.

«На днях украинские нацисты предприняли очередную провальную попытку наступления на Херсонскую область. Их попытка атаковать потерпела крах», — подчеркнул глава региона.

Кирилл Стремоусов объяснил ожидаемое поражение националистов из ВСУ двумя причинами. Во-первых, Херсонская область представляет собою степь, где украинским боевикам банально тяжело передвигаться. Во-вторых, умелые действия участников спецоперации ВС РФ по защите Донбасса отражают все атаки.

«Все их попытки приводят лишь к большим потерям в рядах украинской армии. Режим Зеленского просто бездумно бросает людей на верную смерть», — отметил глава Херсонской области.

По его мнению, ВСУ продолжит нагнетать обстановку вокруг региона. Киевскому режиму это необходимо для получения денег от Запада. В действительности же у Незалежной нет сил, которые могли бы противодействовать ВС РФ.

Российские военнослужащие освободили Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области от националистов в середине марта. Сейчас в регионах работают военно-гражданские администрации, налаживается мирная жизнь. Так, уже началось вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом, в оборот вошел рубль. Обе освобожденные области объявили о планах войти в состав России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Херсоне задержан агент СБУ, передававший координаты мест дислокации ВС РФ.