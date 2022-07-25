Лавров заявил об искажении позиции России по стамбульской сделке
Целью удара ВС РФ по Одесскому порту был склад с боеприпасами, подчеркнул министр иностранных дел России.
Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov
Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости
Страны Запада исказили суть заключенного в Стамбуле соглашения о продуктовых поставках и вывозе зерна. В сделке нет препятствий для дальнейшего проведения спецоперации ВС РФ на Украине, подчеркнул глава МИД России Сергей Лавров во время совместной пресс-конференции после переговоров с коллегой из Конго Жан-Клодом Гакоссо.
«Наши западные коллеги, в принципе, уже поднаторели в способности преподносить любую новость искаженно, исключительно в том виде, в котором это можно будет использовать против России, что меня уже ничего не удивляет», — пояснил министр.
Так глава российской дипломатии прокомментировал для журналистов звучащие в адрес Москвы обвинения западных политиков и СМИ в срыве зерновой сделки ударом по украинскому кораблю в Одессе.
Как отметил министр иностранных дел РФ, никаких препятствий для вывоза продуктов нет. Удары же российские военнослужащие нанесли по той части порта, куда были недавно доставлены противокорабельные ракеты Harpoon. Там же располагался боевой катер ВМС Украины.
Глава МИД РФ подчеркнул, что это оружие должно было создавать угрозы Черноморскому флоту России. Теперь оно для него неопасно. Зерновой же терминал находится на большом расстоянии от той части Одесского порта, по которой пришелся удар.
Соглашение о снятии ограничений на поставку продуктов из РФ на экспорт, а также о содействии Москвы вывозу зерна из Украины было подписано 22 июля в Стамбуле. Документ был согласован представителями России, Турции, Украины и ООН. Он предполагает вывоз зерна, удобрений и продовольствий из трех черноморских портов.
Ранее 5-tv.ru писал о том, кто будет сопровождать суда с украинским зерном.
- 25 июл
- Минобороны показало работу расчетов зенитных комплексов С-300
- 25 июл
- Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса
- 25 июл
- Жители Херсона сдают российским военным схроны боевиков ВСУ
- 25 июл
- Сотрудники Росгвардии возвращают города Донбасса к мирной жизни
- 25 июл
- Ядовитое облако: Минобороны предупредило о подготовке Киевом чудовищной провокации в Славянске
- 25 июл
- Союзные силы в ЛНР пресекли попытку боевиков «Кракена» прорвать оборону
- 25 июл
- Все вычислены: спецслужбы РФ раскрыли в Херсоне агентурную сеть ВМС Украины
- 25 июл
- Уничтожена перевалочная база с боеприпасами к HIMARS в Хмельницкой области
- 25 июл
- Times уличила западные СМИ в сокрытии правды о крупных успехах России в ходе СВО
- 25 июл
- Четверо мирных жителей погибли в Рубежном из-за обстрела ВСУ
Читайте также
54%
0.39 58.67
0.91
Нашли ошибку?