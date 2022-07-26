Минобороны РФ: более 40 иностранных наемников одним ударом уничтожены в ДНР
Удар высокоточным оружием был нанесен по пункту временной дислокации подразделений «Иностранного легиона».
Фото, видео: Минобороны РФ
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Более 40 иностранных наемников уничтожены в районе Константиновки Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Ударом высокоточных ракет воздушного базирования по пункту временной дислокации подразделений „Иностранного легиона“ в районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики уничтожено свыше 40 иностранных наемников, большинство из которых поляки», — пояснил Конашенков.
Кроме того за последние сутки ликвидирован дивизион 59-й мотопехотной бригады ВСУ, квартировавшийся под Николаевым. Потери личного состава превысили 70%. Более 70 националистов погибли в ходе атаки авиации ВКС России в населенном пункте Зайцево в ДНР. Там располагались боевые позиции батальона 72-й механизированной бригады ВСУ. Стерт с земли и склад боеприпасов.
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