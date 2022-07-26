Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Военкор «Известий» показал кадры уничтожения наблюдательного пункта ВСУ

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 46

Точный удар по позиции противника нанесли бойцы батальона «Русь».

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Специальная военная операция России

Видео уничтожения наблюдательного пункта украинских военных снял военный корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров.

На записи видно, что позиция боевиков находилась в частном жилом секторе, расположенном в густой лесополосе. После ударов по наблюдательному пункту оттуда начали подниматься клубы дыма.

Уничтожили позицию ВСУ бойцы батальона «Русь». Один из них сообщил военкору, что рядом с разбитым наблюдательным пунктом находятся значимые объекты вблизи Донецка. Бойцам важно не допустить штурма ВСУ.

«Объекты и позиции очень важные для нас, потому что это, можно сказать, ворота в Донецк. Поэтому наши ребята стойко стоят, обороняют эти позиции, не дают сделать ни шагу вперед фашистам. В последнее время противник ожесточился, но и мы даем ответ. Я думаю, что в скором будущем Донецк перестанет слышать такие прилеты, как сейчас», — рассказал боец.

В этот же день корреспондент «Известий» Александр Морозов показал, как российские «Смерчи» буквально утюжат на передовой позиции националистов. За сутки дивизион крупнокалиберных реактивных систем группировки «Отважные» уничтожил несколько командных пунктов, три склада с боеприпасами, а также четыре танка и две бронемашины.

Ранее 5-tv.ru рассказал о самых ярких событиях в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса.

Тема:
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