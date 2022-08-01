Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Лавроненко высказался о критикующих спецоперацию звездах: «Это — трусость!»

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 35

Константин Лавроненко осудил критикующих спецоперацию звезд

Лавроненко высказался о критикующих спецоперацию звездах: «Это — трусость!»

Фото: www.globallookpress.com / Anton Belitsky

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Тема:
Специальная военная операция России

Знаменитый актер отметил: в трудные времена люди в России и Советском Союзе объединялись. В этом и заключается сила всех проживающих в стране.

Актер Константин Лавроненко раскритиковал знаменитостей, которые не поддержали действия российской власти и осудили специальную военную операцию по защите Донбасса. По его мнению, так поступают только трусы и глупцы.

«Это — трусость, глупость. Кто-то не понимает, кто-то боится. Но причин очень много. Кто-то опасается за свои деньги, кто-то еще боится за что-то, очень много людей за компанию, что так принято», — заявил он в эфире программы «Соловьев Live».

Лавроненко уверен — в непростое и трудное время для страны граждане должны не разобщаться, а наоборот объединяться. Именно это и является отличительной чертой всех живущих в России и распавшемся СССР.

«С одной стороны, я опечален, с другой — очень хорошо, что так проявляется. Знаете, как ситом просеивается весь мусор, остается все чистое», — добавил актер.

При этом отметил, называть всех не поддержавших Россию предателями не хочет. Однако, если Лавроненко более благосклонен, то многие россияне не готовы терпеть поведение некоторых звезд отечественного шоу—бизнеса. Так, из-за резких высказываний Максима Галкина в адрес родины, его призвали больше никогда не возвращаться в Россию.

Ранее 5-tv.ru рассказал, куда Наташа Королева уехала из России.

Тема:
Специальная военная операция России
1 авг
Российские военные уничтожили две пусковые установки HIMARS в Харькове
1 авг
МО РФ: боевики ВСУ покидают боевые позиции и массово дезертируют
1 авг
Ветеран разведки назвал сроки уничтожения американских РСЗО HIMARS на Украине
1 авг
«Кошмарим хорошо»: как слесарь и сварщик из ДНР на танке выбивают ВСУ из Марьинки
1 авг
«Страна гордится вами»: Долина выступила перед ранеными участниками СВО
31 июл
Войска ДНР закрепились на окраине поселка Пески
31 июл
Российские войска ликвидировали две гаубицы «Мста-Б» и порядка 50 боевиков ДНР
31 июл
ВКС РФ ударили по пункту временной дислокации нацгруппировки «Кракен» в Харькове
31 июл
В Херсоне выступили за расширение географии спецоперации
31 июл
«Помогаем нашим собратьям»: как бойцы ЛНР борются с украинскими националистами
+23° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 41%
61.31
1.11 62.57
1.35
Точный гороскоп на август — 2022 для всех знаков зодиака

Последние новости

16:01
В Кремле заявили о поддержке Сербии в ситуации с Косово
15:54
Умер командир Группы «А» КГБ СССР Михаил Головатов
15:53
Банк России продлил ограничения на снятие иностранной валюты
15:48
Лавроненко высказался о критикующих спецоперацию звездах: «Это — трусость!»
15:43
Не скрывая от публики: звезда «Кухни» Мария Луговая родила дочь Сергею Лавыгину
15:35
1,5 миллиарда рублей составили целевые отчисления от продаж лотерейных билетов «Столото» в бюджет за первые полгода 2022

Сейчас читают

Какие изменения ждут россиян в августе 2022 года
Врачи уже дали прогноз: стали известны подробности состояния Анатолия Чубайса
«Желтый свет, разрыв и крики»: замкомандира «Азова»* раскрыл детали удара Киева по СИЗО в Еленовке
Виной тому препарат? Почему тест на COVID у Байдена вновь оказался положительным

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год