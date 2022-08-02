Нэнси Пелоси назвала цель своего визита на Тайвань
Пелоси назвала свой визит на Тайвань свидетельством поддержки США позиции острова
Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Antonio Balasco
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Спецборт председателя палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в Тайбэе вопреки протестам и угрозам Китая.
Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси назвала свой визит на Тайвань «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии».
«Визит нашей делегации конгресса на Тайвань свидетельствует о непоколебимой приверженности Америки поддержке динамично развивающейся тайваньской демократии. Наш визит направлен на взаимную безопасность, экономическое партнерство и демократическое управление», — заявила Пелоси по прибытии на Тайвань.
Она отметила, что ее визит на остров «никоим образом не противоречит давней политике США, основанной на законе об отношениях с Тайванем 1979 года». Вашингтон и дальше продолжит выступать против односторонних усилий по изменению статус-кво, подчеркнула Пелоси.
По ее словам, темой обсуждения с руководством Тайваня станет подтверждение поддержки партнера и продвижение общих интересов, «включая продвижение свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона».
Пелоси добавила, что «солидарность США с 23 миллионами жителей Тайваня сегодня важнее, чем когда-либо», так как мир стоит перед выбором между автократией и демократией.
При этом ранее пресс-служба Пелоси распространила письменное заявление от ее имени, в котором говорится, что ее визит на Тайвань не противоречит политике США в отношении Китая.
Как сообщал 5-tv.ru, что спецборт председателя Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в Тайване. Американский политик до последнего скрывала свои намерения посетить остров. В Китае не раз предупреждали, что влияние Вашингтона на власти отделившейся территории может обернуться катастрофой.
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