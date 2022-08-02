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Нэнси Пелоси назвала цель своего визита на Тайвань

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 209

Пелоси назвала свой визит на Тайвань свидетельством поддержки США позиции острова

Нэнси Пелоси назвала цель своего визита на Тайвань

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Antonio Balasco

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Тема:
Пелоси летит на Тайвань

Спецборт председателя палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в Тайбэе вопреки протестам и угрозам Китая.

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси назвала свой визит на Тайвань «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии».

«Визит нашей делегации конгресса на Тайвань свидетельствует о непоколебимой приверженности Америки поддержке динамично развивающейся тайваньской демократии. Наш визит направлен на взаимную безопасность, экономическое партнерство и демократическое управление», — заявила Пелоси по прибытии на Тайвань.

Она отметила, что ее визит на остров «никоим образом не противоречит давней политике США, основанной на законе об отношениях с Тайванем 1979 года». Вашингтон и дальше продолжит выступать против односторонних усилий по изменению статус-кво, подчеркнула Пелоси.

По ее словам, темой обсуждения с руководством Тайваня станет подтверждение поддержки партнера и продвижение общих интересов, «включая продвижение свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона».

Пелоси добавила, что «солидарность США с 23 миллионами жителей Тайваня сегодня важнее, чем когда-либо», так как мир стоит перед выбором между автократией и демократией.

При этом ранее пресс-служба Пелоси распространила письменное заявление от ее имени, в котором говорится, что ее визит на Тайвань не противоречит политике США в отношении Китая.

Как сообщал 5-tv.ru, что спецборт председателя Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в Тайване. Американский политик до последнего скрывала свои намерения посетить остров. В Китае не раз предупреждали, что влияние Вашингтона на власти отделившейся территории может обернуться катастрофой.

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