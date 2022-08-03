Доберутся и до остальных: как союзные войска отбивают Авдеевку
Военкор «Известий» рассказал, как союзные войска подходят к Авдеевке
Фото, видео: © РИА Новости / Виктор Антонюк; 5-tv.ru
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Войскам ДНР удалось прорвать первую линию обороны на подступах к Авдеевке в Донбассе. Ожесточенные бои идут, буквально, за каждый метр.
Корреспондент «Известий» Семен Еремин первым из журналистов оказался на позициях, покинутых боевиками. Эксклюзивные кадры — в его репортаже.
До городской застройки напрямую меньше километра. И это первая линия укреплений на подступах к Авдеевке со стороны Донецка.
Разбитый укреп противника показывают штурмовики первой Славянской бригады.
В небе — чужой беспилотник. А в радиоканале — бойцы, участвующие в этот момент в перестрелке.
«Фокс» и его товарищи брали этот рубеж, вот кадры боя. Здорово поддерживала артиллерия. Под огневым прикрытием донецкие военные поджимались под постройки.
«Здесь было все заминировано, мы разминировали и тогда только пошли», — рассказал боец.
После артподготовки атака началась с применения специальной системы — вот вылетает длинный шнур и пролегает от окопа до окопа.
Эта небольшая траншея и выгоревшая вокруг территория — это удар установкой, которая называется УР-77. «Горыныч» в протонародье. Этот толстый кабель, начиненный взрывчаткой. И дальше уже стрелковый бой в окопе — за каждый его метр.
«Вот тут у них был пулеметный расчет. А это место, где пленного взяли», — показывают укрепления бойцы.
Пленных было трое — они дали ценную информация об укреплениях на самом вентиляционном стволе шахты. Часть бойцов ВСУ отошла к нему, часть осталась лежать в этих окопах.
К слову, это подразделение неонацистами называть уместно — символики они оставили здесь более чем достаточно.
На взлом передовой линии укреплений ушло трое суток. Все эти бойцы — опытные. Первая славянская бригада прошла и Волноваху, и Мариуполь, и позже — Попасную. И этим же вечером они начинают взлом следующей линии под Авдеевкой.
«В данный момент обрабатывает артиллерия. Готовятся группы. Ну и соответственно начинаем работать. Вторая линия у них у так называемой „Царской охоты“», — пояснил командир подразделения с позывным «Белый».
Район бывшего ресторанного комплекса на окраине. Локацию ВСУ долго использовали для ударов по Донецку. Эта артиллерийская позиция уже замолчала. Последовательно союзные силы доберутся и до остальных.
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