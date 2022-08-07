Полянский упрекнул генсека ООН в умалчивании виновника бомбардировки Хиросимы

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не должен игнорировать в своих выступлениях на тему ядерных бомбардировок японских городов Хиросимы и Нагасаки виновного в этой трагедии. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

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Ранее Антониу Гутерриш выступил на церемонии памяти жертв бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Генсек призвал никогда не забывать о трагедии и заявил, что «ядерному оружию нет места на нашей планете». При этом он ничего не сказал про США — единственное государство, сбросившие ядерные бомбы на города.

«Уважаемый генеральный секретарь, мир также никогда не должен забывать, что это преступление совершили США, будучи единственной страной, которая применила атомную бомбу против мирных жителей. Без всякой военной нужды. Было бы правильно, если бы вы упомянули об этом и в своих заявлениях», — обратился Дмитрий Полянский к генсеку ООН.

Антониу Гутерриш, генеральный секретарь ООН. Фото: www.globallookpress.com / Li Muzi / Xinhua

США сбросили атомные бомбы на два японских города в августе 1945 года. В Хиросиме погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки — 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв были мирными жителями. Церемонии мира в этих городах проходят в годовщину трагических событий — 6 и 9 августа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ждет человечество в случае нового ядерного удара. Своим мнением по этому поводу поделился военный обозреватель Виктор Литовкин.