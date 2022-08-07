Су-25 ВСУ уничтожен в ходе воздушного боя под Кировоградом

Су-25 Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожен в ходе воздушного боя в районе Солнцево под Кировоградом. Об этом сообщает Минобороны России.

Еще один штурмовик был сбит средствами ПВО в Херсонской области.

Два дня назад в СМИ появились сообщения о передаче Украине четырех Су-25 властями Северной Македонии за ненадобностью. Штурмовики стояли припаркованными с 2014 года и закуплены у Киева в 2001 года.