Минобороны России заявило об уничтожении немецкой ЗСУ Gepard в Новопавловке
Германия поставила Киеву первые три зенитно-ракетных комплекса.
Фото: bundeswehr.de
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Вооруженные силы России зенитную самоходную установку Gepard в районе Новопавловки Николаевской области. ЗСУ поставила Германия Украине. Об этом сообщил официальные представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.
«В районе населенного пункта Новопавловка Николаевской области уничтожена поставленная киевскому режиму Германией боевая машина зенитного ракетно-пушечного комплекса «Гепард», — сказал генерал-лейтенант.
Украинский министр обороны Алексей Резников 25 июля сообщил, что Германия предоставила Украине первые три зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) Gepard и боеприпасы к ним.
Россия начала военную специальную операцию по защите Донбасса 24 февраля. Главная ее цель — защитить жителей ДНР и ЛНР, а также демилитаризация и денацификация Украины.
Как ранее писал 5-tv.ru, Игорь Конашенков заявил, что в период с 8 июля по 5 августа во время наступательных действий союзных сил число иностранных наемников на Украине сократилось с 2 741 до 2 192 человек. За то же время на Украину прибыли еще 175 «солдат удачи», в том числе 81 боевик из Грузии.
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