СМИ: В Запорожье слышны взрывы и объявлена воздушная тревога

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 145

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье

СМИ: В Запорожье слышны взрывы и объявлена воздушная тревога

Фото: www.globallookpress.com / Elena Mayorova

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Специальная военная операция России

Председатель движения «Мы вместе с Россией» сообщил, что взрывы слышны на окраинах города.

Украинский канал «Прямой» сообщил о взрывах в Запорожье. В городе объявили воздушную тревогу, призывающую местных жителей не выходить на улицу, слышны взрывы.

Город Запорожье в настоящее время находится под контролем киевского режима. По данным, которые сообщил в своем Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, взрывы были слышны и на окраинах города.

«На окраинах Запорожья, временно находящегося под контролем режима Зеленского, слышны взрывы», — рассказал Рогов.

Утром 13 октября воздушную тревогу объявили над Киевом и Киевской областью. 5-tv.ru писал, что от ударов дронов пострадала инфраструктура. Серия мощных взрывов разрушила критические объекты в городе и области.

12 октября сообщалось, что воздушную тревогу объявили в цетре Украины, а также на юге. Сирены и предупреждения звучали, в том числе, в Одессе.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Тема:
Специальная военная операция России
13 окт
Минобороны России сообщило о поражении четырех пунктов управления ВСУ
13 окт
Минобороны: Россия сорвала атаку ВСУ в Херсонской области
13 окт
Во всеоружии: кадры мощного наступления под Бахмутом
13 окт
Украинские националисты самовольно оставляют позиции под Артемовском
13 окт
Правительство Челябинской области сообщило о гибели пяти мобилизованных в ходе СВО
13 окт
При каком условии ЕС признает новые территории России?
13 окт
Спецназ МО РФ уничтожил мост ВСУ для переброски тяжелой техники
13 окт
Инфографика: какое оружие Запад поставляет на Украину
13 окт
Под Винницей разбился украинский истребитель
13 окт
Украина спровоцирует начало ядерной войны, а Нью-Йорк превратится в «пыль» из-за спеси Зеленского
+6° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
63.76
0.08 62.59
0.24
Лучший способ привлечь в дом удачу: китайский совет дня на четверг, 13 ок...

Последние новости

15:37
Муж оказался не при чем? Немецкая свекровь призналась в расчленении россиянки Бауманн
15:30
Минобороны России сообщило о поражении четырех пунктов управления ВСУ
15:29
Захарова о заявлении Кулебы про Крым: «Главный дипломат признается в терроризме»
15:25
Бежавший от мобилизации Никита Пресняков оставил жену в России
15:23
Кабмин РФ выделит 29 миллиардов рублей на выплаты семьям с детьми из регионов
15:14
«Риск летального исхода»: врач оценил будущее Бони после восхождения на гору

Сейчас читают

Офтальмолог Азнаурян заявил об опасности просмотра телевизора в темноте
Лексус и Вован раскрыли: Кулеба признался в причастности Киева к атакам на Крым
"Свинтили от страха": Дробыш сообщил о возвращении покинувших Отчизну звезд

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Видео — любовный гороскоп на осень 2022 для всех знаков
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика