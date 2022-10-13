СМИ: В Запорожье слышны взрывы и объявлена воздушная тревога
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье
Фото: www.globallookpress.com / Elena Mayorova
Председатель движения «Мы вместе с Россией» сообщил, что взрывы слышны на окраинах города.
Украинский канал «Прямой» сообщил о взрывах в Запорожье. В городе объявили воздушную тревогу, призывающую местных жителей не выходить на улицу, слышны взрывы.
Город Запорожье в настоящее время находится под контролем киевского режима. По данным, которые сообщил в своем Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, взрывы были слышны и на окраинах города.
«На окраинах Запорожья, временно находящегося под контролем режима Зеленского, слышны взрывы», — рассказал Рогов.
Утром 13 октября воздушную тревогу объявили над Киевом и Киевской областью. 5-tv.ru писал, что от ударов дронов пострадала инфраструктура. Серия мощных взрывов разрушила критические объекты в городе и области.
12 октября сообщалось, что воздушную тревогу объявили в цетре Украины, а также на юге. Сирены и предупреждения звучали, в том числе, в Одессе.
24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
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