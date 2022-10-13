Власти Львовской области сообщили о поражении двумя ракетами военного объекта

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 515

Силы ПВО Украины сбили одну из трех ракет.

Власти Львовской области сообщили о поражении двумя ракетами военного объекта

Фото: www.globallookpress.com / State Emergency Service of Ukraine

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Тема:
Специальная военная операция России

Власти Львовской области заявили об атаке на военный объект. Две ракеты поразили цель — об этом в своем Telegram-канале написал глава областной военной администрации региона Максим Козицкий.

Он также отметил, что произошло повторное поражение объекта. Удар уничтожил только военное имущество, никто не пострадал. Всего было произведено три ракетных запуска. Один из ударов удалось отразить.

«Объект в Золочевском районе. Три ракеты, два попадания. Одну ракету сбили наши силы ПВО», — рассказал Козицкий.

13 октября официальный представитель Министерства обороны РФ сообщил, что за сутки Вооруженным силам России удалось поразить четыре объекта на территории Украины. Игорь Конашенков рассказал, что Россия поразила опорные пункты управления ВСУ.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что над Киевом и Киевской областью объявили воздушную тревогу. Удары дронов разрушили критическую инфраструктуру.

Тема:
Специальная военная операция России
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