Европу ждет кошмарное будущее из-за потакания интересам США
Rebelión: Европа столкнется с «немыслимым ужасом» из-за интересов США
Фото: www.globallookpress.com / Rod Lamkey
Постоянные закупки вооружения и желание Вашингтона превзойти весь мир приведут к катастрофе.
Европейские страны постигнет «немыслимый ужас», потому что те превратились в колонию, которая покорно следует интересам военно-промышленного комплекса США. Такое мнение выразило испанское издание Rebelión.
«Европа продолжит душить свои народы, если они не проснутся сейчас, если они продолжат — вопреки всему — глотать военную пропаганду, убежденную в том, что Соединенными Штатами (Америки — Прим. ред) и их НАТО движет гуманизм», — сказано в статье.
В материале указано, что из-за масштабной покупки вооружений, государства Европы обязаны снизить вложения средств в социальную сферу и повременить с изменением энергетической модели. Ситуация вокруг Украины выгодна Вашингтону, ведь благодаря им в США сохраняется глобальная гегемония, которая яро оспаривается Россией и Китаем.
В том числе Испания собирается увеличить траты на оборону, закупив свыше 25 миллиардов евро у Пентагона в 2023 году. При этом, до зимы осталось совсем немного, время на утепление сокращается с каждым днем.
«Диверсанты хотят во что бы то ни стало доставить гринго (название неиспаноязычного иностранца, в основном гражданина США. — Ред.), добывающего газ, в Европу», — говорится в издании.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вашингтон предупредили о риске исчезновения из-за «гегемонии».
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