Постоянные закупки вооружения и желание Вашингтона превзойти весь мир приведут к катастрофе.

Европейские страны постигнет «немыслимый ужас», потому что те превратились в колонию, которая покорно следует интересам военно-промышленного комплекса США. Такое мнение выразило испанское издание Rebelión.

«Европа продолжит душить свои народы, если они не проснутся сейчас, если они продолжат — вопреки всему — глотать военную пропаганду, убежденную в том, что Соединенными Штатами (Америки — Прим. ред) и их НАТО движет гуманизм», — сказано в статье.

В материале указано, что из-за масштабной покупки вооружений, государства Европы обязаны снизить вложения средств в социальную сферу и повременить с изменением энергетической модели. Ситуация вокруг Украины выгодна Вашингтону, ведь благодаря им в США сохраняется глобальная гегемония, которая яро оспаривается Россией и Китаем.

В том числе Испания собирается увеличить траты на оборону, закупив свыше 25 миллиардов евро у Пентагона в 2023 году. При этом, до зимы осталось совсем немного, время на утепление сокращается с каждым днем.

«Диверсанты хотят во что бы то ни стало доставить гринго (название неиспаноязычного иностранца, в основном гражданина США. — Ред.), добывающего газ, в Европу», — говорится в издании.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вашингтон предупредили о риске исчезновения из-за «гегемонии».