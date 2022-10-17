Бойцы союзных сил рассказали о разгроме наступавших ВСУ: «Мы на своей земле»

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Бойцы союзных сил рассказали о разгроме наступавших на Сватово и Кременную ВСУ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; 5-tv.ru

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Тема:
Специальная военная операция России

Участники спецоперации по защите Донбасса не боятся врага. По их словам, украинцы в ЛНР уже почти не воют — только иностранные наемники.

Попытки наступления ВСУ в районах Сватова и Кременной отбиты. Об этом сообщают источники в силовых структурах ЛНР. Приводится и цифры в 90% — почти вся группировка наступавших на этом участке уничтожена. Военкор «Известий» Ярослав Богат отправился на место и увидел не только результаты неудачного наступления киевских силовиков, но и тех, кто их остановил.

Оборонительный рубеж неподалеку от Кременной все больше обрастает окопами. Даже в редкие минуты отдыха бойцы сменяют автоматы на лопаты. Хотя больше ждут, конечно, команды к наступлению.

«Слышим выстрелы, радуемся, что мы все-таки долбим, летают самолеты. После того как в Дробышево побывали, пришлось изведать отступление. Хотим только вперед», — сказал военнослужащий с позывным «Варяг».

Врага здесь не боятся.

«То, что говорят, там 30-40 тысяч, сначала 30 было, теперь уже, вроде как, до 45 дошло. Нас не пугает это!» — уверенно сказал военный с позывным «Тим».

Украинские диверсанты постоянно ищут брешь, но натыкаются на огонь. Это жизненно важная магистраль, которая связывает Кременную и Сватово. Силы ВСУ и украинские наемники мечтали бы получить ее под контроль. Но дорога по-прежнему наша. Когда мы были на позициях, артиллерия не умолкала.

«Там одни наемники: поляки, грузины — вот эта вся нечисть их. А украинцев сейчас там не будет, там сейчас работают наемники. Получается, как только они хорошенько отхватят, то они отходят быстро. Бояться нечего, находимся на своей земле», — сообщил военнослужащий с позывным «Вертолет».

Этот участок линии фронта — под защитой батальона «Барс». Недавно им удалось отбить наступление противника и теперь есть возможность спокойно передать приветы домой.

«Хочу поздравить с днем рождения своего сына. Роман Игоревич, здоровья тебе, семейного счастья. Все хорошо, двигаемся вперед, вернемся обязательно с победой!» — подытожил военный с позывным «Платон».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ближайшее время Россия «поставит мат» киевской власти.

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