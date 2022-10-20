Нервы шалят: истерика Бузовой на съемках рекламы кофе попала на видео

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 40

Бузова устроила скандал на съемках рекламы кофе

Нервы шалят: истерика Бузовой на съемках рекламы кофе попала на видео

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Тема:
Ольга Бузова

Очевидец, снявший на видео скандал, видимо, хотел разоблачить знаменитость.

Обычно вежливая и трудолюбивая телеведущая Ольга Бузова, которая не срывает встречи и отрабатывает все проекты, вдруг сорвалась во время съемок рекламы кофе. Получается, в реальности знаменитость не такая, какой хочет казаться?

Свой характер телеведущая проявила на недавних съемках. Бузова на камеру должна была попробовать кофе, сидя в шикарной машине. Но во время очередного дубля она не удержала чашку и пролила ее содержимое на обивку элитной иномарки. В произошедшем была виновата сама знаменитость, но Бузова закатила скандал, обматерив съемочную группу. Об этом пишет 7Дней.ru.

«Да идите на *** со своим кофе! Мне эту тачку дали для рекламы! Вы что, ***, стоите, ребят! Несите тряпку!» — кричала знаменитость.

Один из очевидцев снял знаменитость на видео, когда она ругалась и требовала немедленно протереть машину. Таким образом он, видимо, решил разоблачить Бузову.

«Что-то у Бузовой нервы сдали, совсем сдали… Мы, конечно, понимаем, что тачку Оля взяла по бартеру, но что же так истерить-то? Неужели, чистку салона не сможет себе позволить?» — написали интернет-пользователи.

Как ранее писал 5-tv.ru, Бузова рассказала о своем новом ухажере.

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