Нервы шалят: истерика Бузовой на съемках рекламы кофе попала на видео
Бузова устроила скандал на съемках рекламы кофе
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Очевидец, снявший на видео скандал, видимо, хотел разоблачить знаменитость.
Обычно вежливая и трудолюбивая телеведущая Ольга Бузова, которая не срывает встречи и отрабатывает все проекты, вдруг сорвалась во время съемок рекламы кофе. Получается, в реальности знаменитость не такая, какой хочет казаться?
Свой характер телеведущая проявила на недавних съемках. Бузова на камеру должна была попробовать кофе, сидя в шикарной машине. Но во время очередного дубля она не удержала чашку и пролила ее содержимое на обивку элитной иномарки. В произошедшем была виновата сама знаменитость, но Бузова закатила скандал, обматерив съемочную группу. Об этом пишет 7Дней.ru.
«Да идите на *** со своим кофе! Мне эту тачку дали для рекламы! Вы что, ***, стоите, ребят! Несите тряпку!» — кричала знаменитость.
Один из очевидцев снял знаменитость на видео, когда она ругалась и требовала немедленно протереть машину. Таким образом он, видимо, решил разоблачить Бузову.
«Что-то у Бузовой нервы сдали, совсем сдали… Мы, конечно, понимаем, что тачку Оля взяла по бартеру, но что же так истерить-то? Неужели, чистку салона не сможет себе позволить?» — написали интернет-пользователи.
Как ранее писал 5-tv.ru, Бузова рассказала о своем новом ухажере.
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