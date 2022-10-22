Накануне командир американской десантной дивизии заявил о намерении пересечь границу Незалежной, причем ближайшей ночью.

Военный эксперт Виктор Литовкин в эксклюзивном интервью 5-tv.ru объяснил, почему США разместили десантную дивизию в Румынии. Накануне ее командир уже заявил о готовности пересечь украинскую границу ближайшей ночью. Как понимать это заявление: готовиться к худшему или это всего лишь слова?

Эксперт уверяет, что действия американской армии можно расценивать как пиар — не более. А десантников он сравнил с боксерами, готовящимися к поединку.

«Ну, американцы следуют пиару. Хотят показать, что они, вот, крутые перцы, что они готовы разгромить Россию и так далее. В общем, — это чисто голливудские такие приемы — показать свою мощь на словах. Знаете, как боксеры перед поединком после взвешивания: они стоят, глазами пялятся друг на друга или на пресс-конференции говорят, что с первого удара побьют своего соперника или со второго уложат его, в третьем раунде и так далее», — считает собеседник.

По его мнению, нужно обращать внимание на конкретные слова, здесь важны детали: пересекут украинскую границу в том случае, если кто-то нападет на НАТО. Но вряд ли найдутся желающие, полагает Литовкин.

«Вы можете мне назвать такого? Кто собирается наступать? Я таких не знаю, потому что всем известно, что у НАТО есть ракетно-ядерное оружие, и НАТО может применить его. И на Россию НАТО не собирается нападать. Потому что у России есть ракетно-ядерное оружие. А бравада американского генерала — это только бравада. Ну да, он участвует в этом в Румынии на учениях — мы будем за ними следить. Но если вы посмеете, то это вы будете законными целями для наших ракет. Вот и все», — объяснил эксперт.

Литовкин отметил, что учения американская армия проводит регулярно, и это происходит на территории разных стран. Так они поднимают самооценку своих вооруженных сил.

«Они регулярно прилетают, приплывают в Европу для участия в тех или иных крупных учениях. В Польше, например, на постоянной основе находится американская танковая дивизия и батальоны американские находятся в Прибалтике. В Германии — несколько американских баз, также на территории Германии, Италии, Нидерландах, Бельгии, Турции находятся американские атомные бомбы — B61, пределах 150 штук все вместе. Я уже не говорю про базы атомных подводных лодок в Италии, на Сицилии, в Испании, или Шотландии, где есть американские атомные подводные лодки со стратегическими ракетами на борту», — заключил Литовкин.

Накануне канал CBS News сообщил, что США разместили в Европе 101-ю дивизию воздушно-десантных войск. Основная цель события — военные учения. Однако командир дивизии заявил о готовности зайти на территорию Украины, если если возникнет военная эскалация или будет совершена атака на НАТО.

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