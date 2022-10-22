ВС РФ уничтожили нефтехранилище с топливом для группировки войск ВСУ «Днепр»

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Лев Пророков
Лев Пророков 125

Также в течение суток в небе над Николаевской областью был сбит украинский МиГ-29.

ВС РФ уничтожили нефтехранилище с топливом для группировки войск ВСУ «Днепр»

Фото: Смитюк Юрий / ТАСС

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Тема:
Специальная военная операция России

Вооруженные силы РФ продолжают прицельно поражать объекты военной и энергетической инфраструктуры Украины в рамках выполнения целей специальной военной операции. В частности, наносятся удары высокоточным оружием.

«В районе населенного пункта Алексеевка Днепропетровской области уничтожено нефтехранилище, на котором хранилось 56 тысяч тонн дизельного топлива для военной техники объединенной группировки войск ВСУ «Днепр», — заявил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, также в течение суток в небе над Николаевской областью был сбит украинский МиГ-29.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате обстрела Белгородской области со стороны Украины пострадали мирные жители.

Вооруженные силы РФ начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины с 10 октября. Тогда взрывы прогремели в Киеве и других городах. Некоторые населенные пункты были обесточены и остались без водоснабжения.

В тот же день президент РФ Владимир Путин сказал во время заседания Совбеза, что ракетные удары стали ответом на террористические действия киевского режима. Среди прочего речь шла о происшествии на Крымском мосту. Российский лидер подчеркнул, что эти действия Киева ставят его в один ряд с «одиозными» террористическими группировками.

Россия начала специальную военную операцию по защите Донбасса 24 февраля. О ее старте объявил Владимир Путин. Он подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Киев отверг попытки дипломатического урегулирования конфликта, поэтому Россия решила оказать республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Тема:
Специальная военная операция России
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