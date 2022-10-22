ВС РФ уничтожили нефтехранилище с топливом для группировки войск ВСУ «Днепр»
Также в течение суток в небе над Николаевской областью был сбит украинский МиГ-29.
Фото: Смитюк Юрий / ТАСС
Вооруженные силы РФ продолжают прицельно поражать объекты военной и энергетической инфраструктуры Украины в рамках выполнения целей специальной военной операции. В частности, наносятся удары высокоточным оружием.
«В районе населенного пункта Алексеевка Днепропетровской области уничтожено нефтехранилище, на котором хранилось 56 тысяч тонн дизельного топлива для военной техники объединенной группировки войск ВСУ «Днепр», — заявил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По его словам, также в течение суток в небе над Николаевской областью был сбит украинский МиГ-29.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате обстрела Белгородской области со стороны Украины пострадали мирные жители.
Вооруженные силы РФ начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины с 10 октября. Тогда взрывы прогремели в Киеве и других городах. Некоторые населенные пункты были обесточены и остались без водоснабжения.
В тот же день президент РФ Владимир Путин сказал во время заседания Совбеза, что ракетные удары стали ответом на террористические действия киевского режима. Среди прочего речь шла о происшествии на Крымском мосту. Российский лидер подчеркнул, что эти действия Киева ставят его в один ряд с «одиозными» террористическими группировками.
Россия начала специальную военную операцию по защите Донбасса 24 февраля. О ее старте объявил Владимир Путин. Он подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Киев отверг попытки дипломатического урегулирования конфликта, поэтому Россия решила оказать республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
- 22 окт
- Планы Штатов раскрыты: политолог про ситуацию с дивизией США рядом с Украиной
- 22 окт
- ВС РФ уничтожили цеха предприятия по производству ракет «Нептун» в Харькове
- 22 окт
- Голливудские приемы — политолог о роли десантников США на границе с Украиной
- 22 окт
- CBS News: американская дивизия «Кричащие орлы» готова войти на Украину
- 22 окт
- Герои спецоперации: в Минобороны рассказали о подвигах российских солдат
- 22 окт
- Помешать любой ценой: в США ставят целью не допустить успеха РФ в спецоперации
- 22 окт
- Бойцы ВДВ уничтожили батальон ВСУ с танками из Македонии и Словении
- 22 окт
- Приходько требует признать Потапа и Каменских угрозой нацбезопасности Украины
- 21 окт
- Удары «Искандера» и экипажей Ка-52: лучшее видео из зоны СВО за сегодня
- 21 окт
- Выжившая журналистка об обстреле Антоновского моста ВСУ: «Была колонна мирных»
Читайте также
93%
-0.30 59.84
-0.60
Нашли ошибку?