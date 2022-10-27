«Покорность стоит дорого»: глава Geopragma назвала главную потерю США после победы РФ на Украине

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 2 584

Глава Geopragma Галактерос: победа России на Украине лишит США контроля над Европой

«Покорность стоит дорого»: глава Geopragma назвала главную потерю США после победы РФ на Украине

Фото: www.globallookpress.com / CNP/AdMedia

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Тема:
Специальная военная операция России

Американцы привыкли к статусу непоколебимой сверхдержавы. Однако вскоре «нимб» падет: придется вымаливать прощения?

Ни для кого не секрет, что США умело манипулируют европейскими странами, заставляя их делать то, что подчас противоречит общим интересам. То же самое до недавнего времени касалось и ситуации с поддержкой конфликта на Украине. Однако сейчас ясно, что Россия наносит серьезный урон укротеррористам. Когда необъятная победи — американская гегемония исчезнет навсегда. Такой прогноз сделала президент аналитического центра Франции Geopragma Кэролайн Галактерос.

Женщина не сомневается: Евросоюз допустил огромную, фатальную ошибку, когда сделал ставку на победу киевского режима в «гонке вооружений». Вашингтон пока еще пытается использовать ЕС для ослабления России путем раздувания конфликта на Украине, но уже понятно — эта стратегия окончится катастрофой.

«Вашингтон рискует геополитически „потерять“ послушную, но ослабленную и раздробленную Европу. Запад находится в трудном положении и поэтому должен выбраться из него живым», — заметила Галактерос в статье для Valeurs Actuelles.

И тут же добавила: ущерб после мирового кризиса будет колоссальным.

«Покорность стоит дорого. <…> Вот сколько <…> стоят наши недавние беды: Франция погрузилась в серьезный экономический кризис», — констатировала для примера президент Geopragma.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что страны СНГ призвали усилить защиту объектов критической инфраструктуры.

Тема:
Специальная военная операция России
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