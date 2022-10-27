«И речи не шло»: стала известна тема разговора Путина и президента Гвинеи-Бисау

Украинская сторона отказывается от переговоров с российской и виновник этого уже найден.

Никакого специального сообщения от Москвы для Киева не было. Российский лидер Владимир во время встречи с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало не просил донести до украинского коллеги заявления о готовности к переговорам. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, глава государства только рассказал о ходе переговоров с Украиной в марте, а донести это до Зеленского было решением самого Сисоку Эмбало.

«Путин информировал коллегу, как велись в марте переговоры. Как работали команды переговорщиков, был фактически готов текст, очень сложный баланс был достигнут и как потом, внезапно, украинская сторона ушла с радаров. Декларировала нежелание продолжать переговоры и впоследствии это нежелание было превращено в закон, запрещающий вести переговоры с Россией и Путиным» — объяснил пресс-секретарь президента РФ во время ежедневного брифинга.

В том числе Песков отметил, что Путин назвал поведение Украины на переговорах выполнением указа Вашингтона. Москва не меняла и не собирается менять своих позиций, касательно украинского конфликта. Она готова обеспечивать свои интересы за столом переговоров, но Киев отказывается от урегулирования ситуации таким путем.

«Коллега из африканского государства заявил, что у него будут контакты и он донесет позицию. Какого-то специфического послания нет и речи не шло», — подытожил представитель Кремля.

К слову, глава государства и до этого отмечал, что готов к переговорам с Киевом, если тот «созреет» к ним.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что РФ продолжит информировать общественность об угрозе «грязной бомбы».