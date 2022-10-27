«И речи не шло»: стала известна тема разговора Путина и президента Гвинеи-Бисау

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 242

Путин не передавал Зеленскому особенного послания через президента Гвинеи-Бисау

Фото, видео: Сайт Правительства РФ; Пресс служба Кремля

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Специальная военная операция России

Украинская сторона отказывается от переговоров с российской и виновник этого уже найден.

Никакого специального сообщения от Москвы для Киева не было. Российский лидер Владимир во время встречи с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало не просил донести до украинского коллеги заявления о готовности к переговорам. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, глава государства только рассказал о ходе переговоров с Украиной в марте, а донести это до Зеленского было решением самого Сисоку Эмбало.

«Путин информировал коллегу, как велись в марте переговоры. Как работали команды переговорщиков, был фактически готов текст, очень сложный баланс был достигнут и как потом, внезапно, украинская сторона ушла с радаров. Декларировала нежелание продолжать переговоры и впоследствии это нежелание было превращено в закон, запрещающий вести переговоры с Россией и Путиным» — объяснил пресс-секретарь президента РФ во время ежедневного брифинга.

В том числе Песков отметил, что Путин назвал поведение Украины на переговорах выполнением указа Вашингтона. Москва не меняла и не собирается менять своих позиций, касательно украинского конфликта. Она готова обеспечивать свои интересы за столом переговоров, но Киев отказывается от урегулирования ситуации таким путем.

«Коллега из африканского государства заявил, что у него будут контакты и он донесет позицию. Какого-то специфического послания нет и речи не шло», — подытожил представитель Кремля.

К слову, глава государства и до этого отмечал, что готов к переговорам с Киевом, если тот «созреет» к ним.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что РФ продолжит информировать общественность об угрозе «грязной бомбы».

Тема:
Специальная военная операция России
27 окт
Кто выключил свет? В центральной части Украины повреждены энергообъекты
27 окт
МО РФ: Наступление ВСУ на николаево-криворожском направлении сорвано ВС РФ
27 окт
В ДНР заявили об уничтожении плацдарма украинских войск
27 окт
Чемодан без ручки: когда Запад избавится от Зеленского
27 окт
Бывший военнопленный рассказал о массированном ударе по Киеву
27 окт
Иностранные наемники и боевики «Кракена»* пытались прорвать линию обороны в ЛНР
27 окт
Освобожденный боец ЛНР о действиях ВСУ: «Добивали 300-х выстрелом в голову»
27 окт
Без вас было бы все плохо: певица Слава призналась в любви к участникам СВО
27 окт
Боец ДНР о трофейной винтовке производства Украины UAR-10: «По факту это СВД»
27 окт
ВСУ атаковали Херсон четырьмя ракетами HIMARS, сбитыми подразделениями ПВО
+3° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 89%
61.36
-0.07 61.57
1.11
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 27 октября

Последние новости

17:20
Пластический хирург рассказал, когда необходимо проводить замену импланта в груди
17:05
«Дураки!» — Богомолов прокомментировал слухи про обыски в его квартире
16:53
«Закономерный итог»: нумеролог предсказала судьбу Собчак после побега из России
16:45
Комедия на двоих: Игорь Бочкин и Олеся Железняк сыграли позднюю любовь в Ленкоме
16:28
Опять с протянутой рукой: Украина просит у ЕС и Штатов улучшенное оружие
16:14
Кто выключил свет? В центральной части Украины повреждены энергообъекты

Сейчас читают

Врач Кашух рассказала, кому опасно закаляться
Запрещенный в Латвии Газманов не может вывезти сокровища из квартиры в Юрмале
Десять признаков того, что вашему мозгу нужен отдых
Евгения Медведева ответила бросившему ее на "Ледниковом периоде" Милохину

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика