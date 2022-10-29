Приступить к ликвидации: кадры работы российского беспилотника «КУБ»

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Виктор Резнов
Виктор Резнов Эксклюзив 234

ВДВ России уничтожили технику ВСУ при помощи беспилотника-камикадзе «КУБ»

Фото, видео: Сайт концерна Калашников - www.kalashnikovgroup.ru; 5-tv.ru

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Тема:
Специальная военная операция России

Высокотехнологичное вооружение бойцов РФ позволяет расправляться с противником за короткое время.

Работу беспилотника-камикадзе «КУБ» по Вооруженным силам Украины (ВСУ) показали российские десантники. Эксклюзивные кадры публикует 5-tv.ru. На них видно наводку на цель с последующим точечным ударом. Уничтожен один автомобиль противника и 15 единиц живой силы. Также военные показали подбитую украинскую боевую машину пехоты (БМП-2) при помощи управляемой ракеты на николаево-криворожском направлении.

До этого официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщал об уничтожении в том районе более 180 украинских военнослужащих. Бойцами были ликвидированы восемь боевых машин врага и шесть автомобилей.

Россия продолжает специальную военную операцию (СВО) на Украине с целью защитить мирное население Донбасса от неонацистов. Войска вошли в Незалежную в связи с обострением обстановки, а именно, усилившимися обстрелами гражданских радикалами. Цель российских военных — демилитаризация и денацификация Самостийной.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кем курировалась атака ВСУ на Севастополь.

Тема:
Специальная военная операция России
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