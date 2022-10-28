Минобороны: ВС РФ уничтожили больше 180 боевиков

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 209

Представитель МО Конашенков заявил об уничтожении 180 боевиков при ударах по резервам ВСУ

Фото, видео: ТАСС / Бобылев Сергей; 5-tv.ru

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Тема:
Специальная военная операция России

Бойцы с честью выполняют воинский долг, освобождая мирных от геноцида со стороны Киева.

Российские войска уничтожили более 180 украинских военных на николаево-криворожском направлении. Об этом в рамках брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«На николаево-криворожском направлении в течение суток сосредоточенным огнем российской артиллерии и ударами армейской авиации наносилось поражение выдвигавшимся из глубины резервам украинских войск, а также диверсионным группам у линии боевого соприкосновения. Уничтожено более 180 украинских военнослужащих», — доложил генерал-лейтенант.

Также офицер добавил, что бойцы РФ уничтожили восемь боевых бронированных машин врага и шесть автомобилей. Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по защите региона от националистов. Цель российских военных — уничтожение неонацистов и освобождение территорий. К Российской Федерации присоединены четыре новых региона — Луганская и Донецкая народные республики (ЛДНР), Херсонская и Запорожская области. Их жители сделали свой выбор в результате референдумов. Также в стране проведена частичная мобилизация для защиты суверенитета и территориальной целостности страны, обеспечения безопасности россиян.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как украинские военные шантажируют родственников пленных.

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