Я много функциональная персона: Бузова привезла в ДНР гумпомощь

Поющая ведущая гордо заявила, что планирует открытие досугового центра для детей с Донбасса.

В сети появилось подтверждение гуляющим с утра слухам о приезде певицы и телеведущей Ольги Бузовой в Донецкую народную республику (ДНР). Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Типичный Донецк».

На кадрах видно, что звезда прибыла в Донбасс с гуманитарной миссией. В интервью журналистам она гордо назвала себя «многофункциональной персоной», а также выпалила:

«Пока кто-то говорит, мы делаем».

Бузова отметила, разгружая коробки, что планирует открыть досуговый центр, занимающийся организацией отдыха для детей «в местах определенных», а также подчеркнула, что для нее важно принести детям Донбасса радость и счастье, потому что детство не вернуть.