Я много функциональная персона: Бузова привезла в ДНР гумпомощь

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист 7 524

В сети появилось видео приезда Ольги Бузовой в ДНР

Я много функциональная персона: Бузова привезла в ДНР гумпомощь

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Тема:
Ольга Бузова

Поющая ведущая гордо заявила, что планирует открытие досугового центра для детей с Донбасса.

В сети появилось подтверждение гуляющим с утра слухам о приезде певицы и телеведущей Ольги Бузовой в Донецкую народную республику (ДНР). Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Типичный Донецк».

На кадрах видно, что звезда прибыла в Донбасс с гуманитарной миссией. В интервью журналистам она гордо назвала себя «многофункциональной персоной», а также выпалила:

«Пока кто-то говорит, мы делаем».

Бузова отметила, разгружая коробки, что планирует открыть досуговый центр, занимающийся организацией отдыха для детей «в местах определенных», а также подчеркнула, что для нее важно принести детям Донбасса радость и счастье, потому что детство не вернуть.

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