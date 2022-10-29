Я много функциональная персона: Бузова привезла в ДНР гумпомощь
В сети появилось видео приезда Ольги Бузовой в ДНР
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Поющая ведущая гордо заявила, что планирует открытие досугового центра для детей с Донбасса.
В сети появилось подтверждение гуляющим с утра слухам о приезде певицы и телеведущей Ольги Бузовой в Донецкую народную республику (ДНР). Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Типичный Донецк».
На кадрах видно, что звезда прибыла в Донбасс с гуманитарной миссией. В интервью журналистам она гордо назвала себя «многофункциональной персоной», а также выпалила:
«Пока кто-то говорит, мы делаем».
Бузова отметила, разгружая коробки, что планирует открыть досуговый центр, занимающийся организацией отдыха для детей «в местах определенных», а также подчеркнула, что для нее важно принести детям Донбасса радость и счастье, потому что детство не вернуть.
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