«Контраст с теми, кто свалил!»: Симоньян о поездке Бузовой в Донбасс
Главред RТ Симоньян одобрительно высказалась о поездке Ольги Бузовой в Донбасс
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Журналистка вступилась за певицу, которую раскритиковали за этот поступок.
Поездка Ольги Бузовой в Донецк с грузом гуманитарной помощи вызвала противоречивую реакцию в российском обществе. Кто-то усмотрел в ее действиях желание в очередной раз «хайпануть» на горячей теме, а кто-то поверил в искренность ее патриотического порыва.
Подобная дискуссия развернулась и между владельцем «Русской медиагруппы», лидером рок-группы «Земляне» Владимиром Киселевым и главредом RT Маргаритой Симоньян.
Киселев не оценил жест поющей телеведущей, заявив, что она поехала в Донбасс «ящички переложить из одного грузовика в другой».
«Это же, по-моему, дискредитация. Немаловажный момент: есть масса артистов, которые приезжают туда, дают не только подтверждение: „Люди, мы с вами“, — и за ними не аудитория интернета. У Ксении Собчак тоже интернетовская аудитория, но мы себе представить разве можем ее в категории „подтверждающая значимость наших солдат на фронте“?» — задался вопросом Киселев.
В свою очередь Симоньян вступилась за Бузову, противопоставив ее тем звездам шоу-бизнеса, которые сбежали из страны.
«Я ее на улице увижу — не узнаю. Но я знаю, что у этого человека огромная аудитория. Она поехала в Донбасс, может, это было бесполезно, может, полезно — неважно. Но ведь это же на контрасте с теми, кто вообще свалил!» — заявила глава RT.
Дрессировщик Эдгард Запашный ранее тоже положительно оценил поездку Бузовой в Донбасс на фоне бегства других звезд.
«Сегодня Оля приехала в ДНР и привезла гуманитарную помощь. Собчак в Литве, Хаматова в Латвии, Пугачева в Израиле, Бузова в Донецке — есть вопросы?» — прокомментировал он в своем Telegram-канале.
Ранее 5-tv.ru рассказал о приезде певицы и телеведущей Ольги Бузовой в ДНР с гуманитарной миссией.
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