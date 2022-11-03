«Кинжальный удар»: Британия заявила о переброске истребителей ВСК РФ в Белоруссию

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 19

The Print: Россия может в дальнейшем эскалировать конфликт на Украине

«Кинжальный удар»: Британия заявила о переброске истребителей ВСК РФ в Белоруссию

Фото: www.globallookpress.com / Aleksey Ivanov/TV Zvezda

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Тема:
Специальная военная операция России

Эксперты считают, что у России есть преимущества для поражения новых целей в Незалежной.

В Минобороны Британии заявили о переброске Россией двух многоцелевых истребителей МиГ-31К на белорусский аэродром Мачулищи. Об этом сообщает интернет-газета The Print. Уточняется, что аэродром расположен примерно в 520 километрах от Киева. По мнению иностранных военных, это можно считать возможным признаком дальнейшей эскалации конфликта.

По данным британской разведки, гиперзвуковые ракеты «Кинжал» «иногда» использовались в рамках специальной военной операции (СВО) на Украине. Снаряды имеют дальность действия в две тысячи километров, а это значит, по мнению британского оборонного ведомства, что Россия имеет «небольшое дополнительное преимущество в поражении новых целей на Украине».

Российское вооружение, отмечают эксперты, на порядок быстрее, чем американские HIMARS, несмотря на то, что заокеанские ракетные системы залпового огня (РСЗО) расхваливают сами поставщики, пишет EADaily.

К слову, у украинской стороны нет систем противовоздушной обороны (ПВО), способных перехватывать «Кинжалы», несмотря на заверения Британией Киева, что российские запасы «скорее всего, очень ограниченны».

Вместе с тем делается вывод, что Россия «вероятно, осуществила развертывание (истребителей МиГ-31К) в основном для того, чтобы подать сигнал Западу и представить Белоруссию как все более замешанную в войне».

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по защите населения от неонацистов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие ракеты России не могут отследить США.

Тема:
Специальная военная операция России
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