Занятия в Белоруссии и работа «Ураганов»: лучшее видео об армии России за день

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 9 047

Минобороны РФ опубликовало видео с работой расчетов РСЗО «Ураган» на Украине

Фото, видео: ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Специальная военная операция России

Российские бойцы готовы защищать и свою Родину, и союзное государство.

На фоне провокаций на границе со стороны Украины в Белоруссии проводятся масштабные мероприятия боевого слаживания подразделений России.

В ходе маневров военные осуществляют стрельбы, вождение боевых машин, прохождение психологической полосы препятствий, а также изучение навыков тактической медицины. Самое сложное испытание для военных — находиться в окопе, когда над ними проезжает танк. Тренировки проводятся и в дневное, и в ночное время.

Военнослужащие, техника и вооружение ВС РФ прибыли в Белоруссию железнодорожным транспортом в составе воинских эшелонов.

Но не прекращается и работа военных по защите Донбасса. Минобороны показало, как работают по противникам зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Бук-М3» и «Бук-М2», а также расчеты РСЗО «Ураган».

Работа «Ураганов» действительно впечатляет: мощные залпы разрывают небо.

Ранее 5-tv.ru показывал, как танкисты бьют по позициям ВСУ «беспокоящим огнем».

Тема:
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