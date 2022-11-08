Момент уничтожения танка ВСУ российскими БПЛА попал на видео
Помимо этого армейской авиацией были поражены две ротные тактические группы националистов.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Sergii Kharchenko; Минобороны РФ
Уничтожение украинского танка российскими беспилотными летательными аппаратами попало на видео. Кадры предоставило Минобороны РФ. На них можно разглядеть, как боевой снаряд БПЛА успешно находит цель и делает точный удар.
Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, на купянском направлении российская артиллерия успешно отразила атаку мотопехотных войск ВСУ, усиленную танками в Луганской народной республике (ЛНР).
Помимо этого армейской авиацией были поражены две ротные тактические группы националистов, которые выдвигались для перехода в атаку в ЛНР.
«Общие потери ВСУ на купянском направлении за сутки составили более 160 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, три боевые машины пехоты и два автомобиля», — заявил Конашенков.
Также в Минобороны заявили, что на красно-лиманском направлении сорвана попытка наступления двух тактических украинских групп посредством нанесения упреждающего огневого поражения со стороны ВС РФ.
«Ударами российской армейской авиации и огнем артиллерийских подразделений уничтожено свыше ста украинских военнослужащих, три танка, пять боевых бронированных машин, один МТ-ЛБ, два пикапа и два автомобиля», — говорится в сообщении.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что армия РФ отразила наступление боевиков ВСУ и наемников на купянском направлении.
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